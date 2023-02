Ieri è stata una giornata molto importante per Xiaomi, che ha scelto il Mobile World Congress 2023 di Barcellona come vetrina per il lancio a livello globale della serie Xiaomi 13.

Ma il colosso cinese ha sfruttato l’occasione anche per altri importanti annunci, come quello relativo al rilascio della nuova interfaccia personalizzata dell’azienda, MIUI 14, per tutti i mercati in cui vende i suoi device.

Le principali novità di MIUI 14

A caratterizzare la nuova versione dell’interfaccia di Xiaomi troviamo una maggiore efficienza grazie all’ottimizzazione del sistema di archiviazione, il miglioramento delle interazioni e nuove funzionalità relative alla privacy.

Con MIUI 14 aumentano le possibilità di personalizzazione (con nuove icone e cartelle, numerosi widget e sfondi) e viene introdotto un nuovo design che dovrebbe rendere la schermata principale più intuitiva.

Il team di sviluppatori di Xiaomi ha anche lavorato duramente per ottimizzare il sistema e la gestione della memoria, riuscendo così ad occupare meno spazio (con inclusa la compressione automatica delle app usate raramente) e ottenere un risparmio che, a dire del colosso cinese, può arrivare fino a 7 GB.

Con MIUI 14 migliorano anche la privacy (gli elementi sensibili vengono elaborati direttamente sul device) e la gestione dei dispositivi connessi (con la possibilità di passare da un device all’altro con un clic e continuare a lavorare su quest’ultimo).

Chi riceverà la nuova interfaccia nel primo trimestre 2023

A dire di Xiaomi, entro la fine del primo trimestre del 2023 MIUI 14 sbarcherà a livello globale su tutti questi device:

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12T

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12X

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 11T Pro

Xiaomi 11T

Xiaomi Mi 11 Ultra

Xiaomi Mi 11i

Xiaomi Mi 11

Xiaomi 11 Lite 5G NE

Xiaomi Mi 11 Lite 5G

Xiaomi Mi 11 Lite

Redmi Note 11 Pro+ 5G

Redmi Note 10 Pro

Redmi Note 10

Redmi 10 5G

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Xiaomi per scoprire quando sarà dato il via al rilascio per ciascuno smartphone e quali altri modelli verranno aggiornati nei prossimi trimestri.

