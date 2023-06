Qualche giorno fa era emersa una indiscrezione secondo cui Xiaomi avrebbe abbandonato lo sviluppo della MIUI 14.5 per concentrarsi sullo sviluppo della MIUI 15, la prossima generazione dell’interfaccia proprietaria.

Per non rischiare di rimanere indietro rispetto ai competitor, il produttore cinese è corso ai ripari, annunciando lo sviluppo della MIUI 14.1, un aggiornamento intermedio che servirà esclusivamente per portare Android 14 a bordo dei suoi smartphone di punta, anche a marchio Redmi.

La MIUI 14.1 con Android 14 arriverà presto

Storicamente Xiaomi risulta un pelo più lenta rispetto ad alcuni competitor nel rilascio degli aggiornamenti software, specie su quelli che portano a una nuova versione di Android.

A questo, si unisce la confusione creata dal fatto che, su alcuni modelli, una nuova versione della MIUI non corrisponde necessariamente a una nuova versione del sistema operativo del robottino verde: questo si è verificato, ad esempio, con la MIUI 13, disponibile sia in accoppiata con Android 11 che in accoppiata con Android 12, e con la MIUI 14, disponibile sia in accoppiata con Android 12 che in accoppiata con Android 13.

Il colosso cinese potrebbe però mettere una pezza a questo meccanismo penalizzante, rilasciando a breve un nuovo aggiornamento intermedio (e minore) del proprio sistema operativo, utile esclusivamente per portare su alcuni dei propri smartphone Android 14.

Alcuni fortunati utenti riceveranno la MIUI 14.1: in questo modo, essi potranno usufruire di tutti i miglioramenti che apporterà Android 14, uniti alla maturità raggiunta nel frattempo dalla MIUI 14.

Ecco gli smartphone Xiaomi e Redmi che la riceveranno

Secondo quanto riportato dal portale specializzaro Xiaomiui, il rilascio della MIUI 14.1 dovrebbe avvenire esclusivamente per i dispositivi di punta dell’azienda:

Gli altri dispositivi idonei, invece, dovranno aspettare il rilascio della MIUI 15 per potere assaporare Android 14.

Quando arriverà la MIUI 14.1?

L’aggiornamento alla MIUI 14.1 basata su Android 14 dovrebbe arrivare tra agosto e novembre e il rilascio avverrà, come di consueto, in maniera graduale sui dispositivi compatibili (prima arriverà a un numero limitato di utenti e poi verrà esteso al grande pubblico).

Per vedere le nuove funzionalità messe a punto dal team di sviluppo della MIUI, bisognerà invece attendere la MIUI 15, il cui sviluppo sembra procedere spedito, al punto che la stessa azienda avrebbe messo da parte il progetto MIUI 14.5, una release intermedia dell’interfaccia che viene rilasciata ogni anno introducendo alcune novità rispetto alla release iniziale.

Potrebbero interessarti anche: Recensione Xiaomi 13 Ultra | Recensione Xiaomi 13 Pro | Recensione Xiaomi 13