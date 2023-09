Google sta lavorando ad una nuova ed insolita funzione per l’app Google Telefono dei suoi smartphone Pixel, come emerge da alcune anticipazioni trapelate nelle scorse ore. Si tratta delle reazioni sonore, una funzionalità piuttosto curiosa che permetterà agli utenti di reagire alle telefonate con dei veri e propri suoni ed emoji.

Le reazioni sonore dell’app Google Telefono potrebbero arrivare prima del previsto

Analizzando a fondo il codice sorgente dell’ultima versione beta dell’app Telefono di Google, sono stati scovati riferimenti a questa nuova caratteristica. In particolare, sono stati individuati i nomi di alcune reazioni che gli utenti potranno utilizzare durante le chiamate vocali, come il cuore, l’applauso, il pianto ed altre ancora.

Non è ancora chiaro in che modo queste reazioni sonore verranno effettivamente implementate nell’interfaccia dell’app e come gli utenti potranno utilizzarle durante una telefonata. L’ipotesi più probabile è che similmente alle reaction di Facebook Messenger, WhatsApp, Telegram ed altri servizi di messaggistica istantanea, gli utenti potranno toccare delle specifiche emoji durante la conversazione per far partire un determinato suono.

Ad esempio, toccando l’icona del cuore potrebbe partire il classico suono che riproduce il battito cardiaco, oppure una risata preregistrata in corrispondenza della faccina che ride. Insomma, si tratterebbe di un modo simpatico e informale per reagire vocalmente durante una chiamata senza dover necessariamente intervenire a voce.

La nuova funzionalità che prende il nome di “Reazioni Sonore” si inserisce in un più ampio processo di rinnovamento dell’esperienza telefonica sui Google Pixel. Già con Android 10, il colosso di Mountain View ha implementato la trascrizione automatica dal vivo, i filtri anti-spam e la modalità Driving Mode. Con Android 11 sono poi arrivate funzioni utili come la registrazione delle chiamate e il suggerimento automatico di risposte rapide tramite machine learning. Le reazioni sonore sembrano quindi un ulteriore passo in questa direzione.

Non è ancora chiaro quando Google rilascerà ufficialmente questa nuova funzionalità nell’app Telefono preinstallata dei Pixel. Considerando però che il codice è già presente nelle ultime beta, è probabile che l’annuncio arriverà in concomitanza con il lancio dei Pixel 8 e Pixel 8 Pro nel corso dell’evento del 4 ottobre.

Non resta dunque che attendere nuovi dettagli da parte di Google, anche se già da ora è lecito attendersi qualche polemica da parte degli utenti più tradizionalisti e pragmatici, che potrebbero storcere il naso di fronte ad una funzionalità così insolita e giocosa per un’app apparentemente seria come il telefono.

