Torniamo ad occuparci di Google Telefono, l’app predefinita per effettuare le chiamate attraverso uno smartphone Made by Google o, sempre più spesso, attraverso uno smartphone Android.

Il team di sviluppo di Google sta lavorando per migliorare costantemente l’app e, dopo avere ricevuto il Material You lo scorso anno, negli utlimi tempi ha ricevuto un nuovo design per l’interfaccia in chiamata, decisamente più “accattivante” rispetto al precedente. Oltre a prepararsi a ricevere l’interfaccia ottimizzata per la fruizione attraverso i tablet, l’app sta per ricevere l’ennesimo rinnovamento estetico: il focus del team di sviluppo, stavolta, riguarda il tastierino numerico.

Google Telefono sta per guadagnare un rinnovato tastierino numerico

Stando a quanto segnalato dall’attivissimo canale Telegram di Google News | En, l’app Google Telefono dovrebbe presto ricevere l’ennesimo miglioramento estetico con l’obiettivo di rendere l’app più leggibile.

Il rinnovamento investirà il tastierino numerico che, come potete osservare dalla immagine sottostante, dovrebbe presentare tasti più grandi (la tastiera occupa quasi tutta la larghezza della schermata) rispetto al passato.

Oltre alla dimensione dei tasti, cambieranno anche l’allineamento e le dimensioni dei caratteri interni ad essi: dal design con “numeri” in alto e lettere (del vecchio T9) in basso, si passerà ad un design con “numeri” più grandi a sisistra e lettere a fianco.

Di conseguenza, per mantenere la coerenza grafica, anche “*” (asterisco) e “#” (cancelletto) saranno allineati a sinistra all’interno del tasto (pur non presentando altro e quindi lasciando un vuoto alla loro destra).

Google News | En ha inoltre segnalato che, pur essendo riuscito ad abilitarla sulla versione beta numero 103 di Google Telefono, questa novità grafica non è ancora disponibile per gli utenti (nemmeno per i beta tester dell’app).

Non è chiaro se e quando il tastierino numerico ingrandito farà il suo debutto sull’app ma potrebbe essere questione di poche settimane.

