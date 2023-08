La giostra dei leak e delle fughe di informazioni non accenna ad arrestarsi neanche in questa seconda, afosa, settimana di agosto in cui a farla da protagonista sono due smartphone particolarmente attesi e sui quali gli appassionati ripongono molte aspettative: stiamo parlando di OnePlus Ace 2 Pro e Redmi Note 13 Pro + che in queste ore hanno visto svelate gran parte delle loro specifiche tecniche grazie a due leak che lasciano ben poco all’immaginazione. Ecco tutti i dettagli.

OnePlus Ace 2 Pro punta forte sul display e sulla potenza bruta

Partiamo con OnePlus Ace 2 Pro, smartphone di fascia alta dell’azienda cinese il cui lancio ufficiale è atteso per il 16 agosto e di cui siamo in possesso di numerose informazioni grazie alle indiscrezioni delle precedenti settimane. Ebbene, l’ennesimo leak ci consente adesso di completare il quadro delle specifiche tecniche delineando, di fatto, uno smartphone completo sotto ogni punto di vista.

La parte anteriore del dispositivo verrà dominata dall’ampio pannello OLED (prodotto da BOE) da 6,74 pollici con risoluzione 1,5 K (2772 x 1240 pixel) e una densità di pixel di 450 PPI; da segnalare la presenza del refresh rate da 120 Hz e una luminosità di picco di 1600 nit alla quale si affianca il supporto ai contenuti in HDR 10+.

Grande attenzione è stata posta nel display prodotto, come accennato, dall’azienda BOE, tra i leader nel mercato in questo ambito, che ha messo a disposizione il proprio pannello Q9+ il quale segna un netto miglioramento rispetto al Q9 per quanto concerne la qualità dei colori, una luminosità più uniforme nelle tonalità del grigio e in condizioni di scarsa illuminazione esterna.

Proseguendo con le caratteristiche, come anticipato nelle scorse settimane, il pezzo forte di OnePlus Ace 2 Pro si troverà sotto il cofano grazie alla presenza dell’eccellente Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 e una memoria RAM LPDDR5X in grado di arrivare a un massimo di 24 GB.

Il comparto fotografico è un ambito a cui l’azienda ha rivolto molte attenzioni come suggerito, peraltro, dal modulo fotografico presente sulla parte posteriore e che riprende appieno quello di OnePlus 11 trattandosi ormai di un segno distintivo del produttore, nel bene o nel male.

Nonostante la mole di indiscrezioni, i dettagli in merito all’ambito imaging dello smartphone sono ancora pochi: secondo alcuni informatori dovremmo trovare un sensore principale Sony IMX890 da 50 MP, un obiettivo ultra grandangolare da 8 MP e una fotocamera macro da 2 MP, mentre frontalmente ci sarebbe un singolo obiettivo da 16 MP incastonato simmetricamente nella parte superiore del display.

Ulteriori informazioni sono emerse in merito alla batteria del dispositivo che dovrebbe montare una capiente unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida SuperVOOC cablata da 150 W in grado di ricaricare completamente lo smartphone da spento in circa 17 minuti.

Lato software, OnePlus Ace 2 Pro arriverà con Android 13 a bordo con skin altamente personalizzata; sono ormai lontani gli anni dei OnePlus con Android stock.

Come accennato in apertura, lo smartphone dovrebbe essere svelato il 16 agosto dunque non ci resta che attendere la presentazione ufficiale per saperne di più.

Quello che sappiamo finora di Redmi Note 13 Pro+

Passiamo al secondo protagonista delle indiscrezioni odierne ovvero Redmi Note 13 Pro+ di cui il popolare informatore cinese Digital Chat Station ha rivelato le specifiche chiave tramite un post su Weibo.

Le informazioni di seguito sono da prendere con le pinze, non solo perché si trattano di leak ma in quanto lo stesso informatore non ha esplicitamente svelato che si tratti del prossimo Redmi Note 13 Pro+ bensì di uno smartphone del brand il cui IMEI (2312DRAABC) è stato individuato nel database di IMEI dell’azienda.

Sebbene, dunque, la situazione sia più fumosa rispetto al OnePlus di cui sopra, lo stesso tipster ha asserito con una certa fiducia che si stia parlando del prossimo smartphone della famiglia Redmi Note 13 (nome in codice garnet_pre) il cui lancio pare essere imminente. Senza ulteriori indugi, parliamo delle probabile specifiche tecniche di Redmi Note 13 Pro+.

Lo smartphone dovrebbe montare un pannello con bordi curvi e cornici particolarmente sottili e simmetriche su tutti e quattro i lati. Il display dovrebbe trattarsi di OLED di 6,7 pollici con refresh rate a 120 Hz e fotocamera frontale inserita centralmente.

Nessuna novità per quanto concerne il processore se non alcuni rumor, piuttosto vaghi, che confermerebbero la scelta del Mediatek Dimensity 1200, un SoC in linea con il posizionamento dello smartphone. Ad affiancarlo dovrebbero esserci 8 GB di RAM.

Per quanto riguarda il comparto fotografico Redmi Note 13 Pro+ dovrebbe montare un sensore principale da 200 MP – simile a quanto visto su Redmi Note 12 Pro+ – e un sensore periscopico con zoom ottico 4x.

Lo smartphone dovrebbe garantire un’ottima autonomia grazie alla batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 120 W cablata.

Capitolo software anch’esso incerto in quanto Xiaomi ha ufficialmente presentato la MIUI 15, basata su Android 14, pochi giorni fa dunque è tutt’altro che certa la sua presenza sul Redmi Note 13 Pro+ il cui rilascio pare imminente.

A differenza del modello OnePlus, sullo smartphone di Xiaomi targato Redmi ci sono ancora molti dubbi da dipanare; vi aggiorneremo qualora dovessero emergere ulteriori informazioni.

