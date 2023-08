Non è la prima e non sarà l’ultima indiscrezione sul futuro Samsung Galaxy S24 Ultra, manca ancora infatti un po’ di tempo prima della presentazione ufficiale del dispositivo, almeno sei mesi, e c’è dunque tutto il tempo per ricevere nuove informazioni ed eventuali smentite.

Oggi parliamo della fotocamera del prossimo flagship di Samsung, di recente abbiamo visto come sembri che l’azienda abbia deciso di mantenere lo stesso sensore fotografico principale, l’ISOCELL HP2 da 200 megapixel utilizzato sull’attuale Samsung Galaxy S23 Ultra, anche sulla prossima generazione.

Il sensore principale non è però l’unica componente del comparto fotografico protagonista di indiscrezioni, il noto leaker Ice Universe ha infatti condiviso alcune nuove informazioni su Twitter, inerenti al teleobiettivo dello smartphone.

Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe ottenere un teleobiettivo da 50 MP con zoom 3x

Non troppo tempo fa c’era chi ipotizzava che Samsung avesse intenzione di implementare, sul futuro Galaxy S24 Ultra, una nuova fotocamera con un teleobiettivo in grado di offrire uno zoom ottico 5x, che sarebbe andata teoricamente a sostituire il sensore con zoom 3x. Questa voce è stata in seguito smentita da altre fonti, compresa quella odierna.

Exclusive: The Samsung Galaxy S24 Ultra will feature a 50MP 3x telephoto camera! — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 9, 2023

Come potete notare, secondo quanto condiviso, l’azienda implementerà sul futuro flagship una fotocamera con teleobiettivo da 50 MP con zoom ottico 3x, un risoluzione dunque cinque volte superiore del teleobbiettivo 3x dell’attuale top di gamma della società.

Il sensore potrebbe al contempo essere più grande di quello utilizzato per l’attuale generazione, migliorando notevolmente la qualità delle immagini e dei video realizzati con lo smartphone non solo utilizzando lo zoom 3x, ma anche con altri livelli di zoom intermedi fino a 9x. L’attuale Galaxy S23 Ultra infatti, con zoom da 3,1x a 9,9x, soffre di alcuni cali di qualità, situazione che non dovrebbe riproporsi con il futuro dispositivo grazie all’ipotetico nuovo sensore. Inoltre, tale rumor potrebbe parzialmente confermare quello precedente se si pensa che un sensore da 50 MP (scattando a 12 mpx) può offrire uno zoom senza perdita di qualità anche a 4 e 5x, semplicemente scattando usando una porzione inferiore del sensore.

Al momento questo è quello che sappiamo, ci sono voci secondo le quali Samsung andrà ad apportare alcuni miglioramenti anche al teleobiettivo 10x e, nel prossimo futuro, scopriremo probabilmente se l’azienda abbia intenzione di aggiornare anche la fotocamera ultra wide dello smartphone, magari implementando un sensore da 48MP o 50MP in grado di migliorare la qualità degli scatti.

Potrebbe interessarti anche: Samsung Galaxy S24 Ultra potrebbe vantare un miglioramento che tanti sognano