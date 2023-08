Il lancio del prossimo smartphone pieghevole di Xiaomi è sempre più vicino e con l’approssimarsi della presentazione ufficiale, Xiaomi MIX Fold 3 è protagonista di svariate notizie, ufficiali e non. Dopo le immagini recentemente trapelate, oggi il colosso cinese ha deciso di pubblicare sul social Weibo delle immagini che svelano quasi tutto dell’aspetto di questo imminente smartphone pieghevole.

Xiaomi pronta a sfidare Galaxy Z Fold5

Le immagini rivelano alcuni importanti dettagli del dispositivo, a partire dalla fotocamera posteriore quadrupla sviluppata in collaborazione con Leica, questo potrebbe risultare un guanto di sfida importante al neo Samsung Galaxy Z Fold5 che sul punto è rimasto molto conservativo.

Fra le immagini possiamo estrarre però ulteriori dettagli: innanzitutto il foro che alloggia la singola fotocamera frontale, la presenza di più griglie per gli speaker che confermano un’ovvia presenza di un sistema “stereo” e la porta di ricarica. Ma anche l’esistenza di più varianti, fra cui una con il retro in finta pelle in continuità con la serie Xiaomi 13.

A giudicare da queste immagini Xiaomi MIX Fold 3 sembra sottile ed elegante, tuttavia non si vede la piega quando il dispositivo è in posizione completamente chiusa, punto su cui ovviamente si focalizzerà l’attenzione di molti nella valutazione di un possibile acquisto.

Xiaomi parla di nuovo standard per questo segmento di mercato e l’imminente dispositivo dell’azienda sembra, come dicevamo, una vera risposta allo smartphone pieghevole Samsung Galaxy Z Fold5. La data di presentazione è fissata al 14 agosto 2023 alle ore 13:00 (orario italiano), manca poco.

