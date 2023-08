Nelle scorse ore Xiaomi ha finalmente rotto il silenzio presentando ufficialmente MIUI 15, la nuova versione del suo software basato su Android, rilasciando pochi ma importanti dettagli sul nuovo OS e mantenendo ancora un alone di mistero.

Durante un evento tenutosi in Cina, Xiaomi ha svelato il logo di MIUI 15, che si presenta con uno sfondo rosa e il numero 5 bianco al centro. Questa nuova versione dell’interfaccia del produttore cinese sarà lanciata inizialmente in Asia con il Redmi K60 Ultra, mentre per l’Europa il possibile smartphone apripista sarà Xiaomi 13T Pro, versione “occidentale” dello stesso Redmi K60 Ultra.

Durante l’evento l’azienda ha rilasciato alcuni dettagli sulla nuova interfaccia, rimanendo però abbastanza vaga e promettendo che l’aggiornamento apporterà una serie di miglioramenti su molteplici fronti, offrendo un’esperienza quotidiana mai vista prima.

Ecco i primi dettagli sulla nuova MIUI 15

Uno dei cambiamenti più evidenti di MIUI 15 riguarda l’aspetto visivo. Le varie icone dell’interfaccia utente saranno ridisegnate per offrire un’estetica più moderna e verranno introdotti una serie di nuovi temi e widget per personalizzare maggiormente il proprio smartphone.

Tra le nuove funzionalità già anticipate da alcuni leak nei giorni scorsi troviamo anche un amplificatore del volume che prenderà posto all’interno delle impostazioni di sistema. Questa funzione permetterà di aumentare l’output audio fino al 200%, ideale in situazioni in cui è richiesto un suono più potente, come per esempio quando ci si trova in ambienti rumorosi.

Inoltre, gli appunti su MIUI 15 riceveranno un notevole miglioramento. Gli utenti potranno ora copiare e incollare non solo testo, ma anche immagini e file in modo semplice e veloce. Questa funzionalità faciliterà la condivisione di contenuti multimediali con gli altri, rendendo l’esperienza più fluida e intuitiva, in maniera simile a ciò che già offrono i Galaxy di Samsung e i Pixel di Google.

Non ci sarà però spazio solo per nuove funzioni sulla MIUI 15, perché ci saranno anche una serie di miglioramenti “sotto il cofano” che avranno un impatto significativo sull’esperienza quotidiana, come per esempio prestazioni migliorate con tempi di caricamento delle app più rapidi, animazioni più fluide e meno lag.

Infine particolare attenzione verrà posta alla gestione della privacy, con nuove funzionalità avanzate che daranno agli utenti un maggiore controllo sui propri dati, anche se non sono stati rilasciati molti dettagli al riguardo.

Gli smartphone Xiaomi che saranno aggiornati con MIUI 15

Sebbene Xiaomi non abbia rilasciato molti dettagli durante l’evento, comprese una data di presentazione e rilascio ufficiali che ad oggi rimangono avvolte nel mistero, possiamo già da ora stilare una lista dei possibili smartphone che potrebbero essere aggiornati con la MIUI 15 quando verrà rilasciata.

Per quanto riguarda i dispositivi Xiaomi, gli smartphone possibili sono i seguenti:

Xiaomi 13

Xiaomi 13 Pro

Xiaomi 13 Ultra

Xiaomi 13 Lite

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12T

Xiaomi 12T Pro

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12S Ultra

Xiaomi Mi 11

Xiaomi Mi 11 Pro

Per gli smartphone Redmi abbiamo invece:

Redmi Note 11T Pro/Pro+

Redmi Note 11R

Redmi Note 12 Speed

Redmi Note 12 Turbo Edition

Redmi Note 12 4G

Redmi Note 12 5G

Redmi Note 12S

Redmi Note 12 Pro 5G

Redmi Note 12 Pro Plus 5G

Redmi Note 12 Discovery Edition

Redmi K50

Redmi K50 Pro

Redmi K50 Gaming

Redmi K50 Ultra

Redmi K40S

Redmi 12

Redmi 12C

Redmi Pad

Infine per i dispositivi POCO, i plausibili sono i seguenti:

POCO F5

POCO F5 Pro

POCO F4

POCO F4 GT

POCO X5

POCO X5 Pro

POCO X4 Pro

POCO X4 GT

POCO M5

POCO M5s

Secondo le indiscrezioni, MIUI 15 potrebbe arrivare in Cina entro la fine dell’anno, con un rilascio globale fissato nei primi mesi del 2024. Restiamo in attesa di conferme ufficiali da parte di Xiaomi.

