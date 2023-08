Nel periodo storico in cui ci apprestiamo a conoscere la One UI 6 basata su Android 14, che arriverà a breve (almeno in beta) sui flagship della serie Samsung Galaxy S23 e via via sugli altri smartphone del colosso sudcoreano, il supporto software di Samsung procede su varie lineee.

Nonostante una politica di aggiornamenti software di tutto rispetto, alcuni dispositivi dell’azienda giungono, a un certo punto, alla riduzione della frequenza degli aggiornamenti prima (e qua potete trovare tutti gli smartphone Samsung Galaxy che si aggiorneranno ad agosto) e al termine del loro supporto software poi. Quest’ultimo è il caso di due, non più recentissimi, smartphone del colosso sudcoreano.

Due smartphone Samsung non riceveranno più aggiornamenti

Negli ultimi anni, Samsung si è guadagnata il titolo di “regina degli aggiornamenti” nel panorama Android, fornendo agli utenti smartphone supportati a lungo, con una politica che ad oggi, specie sui flagship e sui più validi dispositivi di fascia media, prevede quattro aggiornamenti del sistema operativo e cinque anni di patch di sicurezza.

Per i modelli meno pregiati ancora oggi e per gli smartphone più datati, tuttavia, la politica di aggiornamento risulta un po’ diversa e meno “a lungo termine”. Negli ultimi tempi, infatti, ci siamo ritrovati spesso a parlare di Samsung Galaxy che iniziano a ricevere gli aggiornamenti su base trimestrale (e non mensile), fase che precede il termine del supporto.

Il mese di agosto 2023 rappresenta la fine della corsa per due smartphone del colosso sudcoreano datati 2019: parliamo di Samsung Galaxy A80 e Samsung Galaxy Xcover 4s.

Fine della corsa per Samsung Galaxy A80

Samsung Galaxy A80 era uno smartphone di fascia medio-alta che aveva dalla sua la peculiarità di offrire una parte frontale dominata da un ampio display Super AMOLED da 6,7 pollici senza interruzioni ma senza fotocamera sotto al display: il comparto fotografico principale, doppio (48+8 MP) con sensore ToF, era motorizzato e poteva rotare per diventare all’occorenza la fotocamera anteriore.

Lo smartphone, lanciato sul mercato con a bordo la prima versione della One UI basata su Android 9 Pie, ha ricevuto poi due major update, arrivando fino alla One UI 3.1 basata su Android 11.

Anche Samsung Galaxy Xcover 4s non verrà più aggiornato

Samsung Galaxy Xcover 4s era uno smartphone della serie rugged del colosso sudcoreano, caratterizzato da un design non troppo all’avanguardia (display in 16:9 con cornici importanti e fasce sopra e sotto al display) e da specifiche tecniche di fascia medio-bassa (tra cui il SoC Exynos 7885 a 14 nm, affiancato da soli 3 GB di RAM e 32 GB di spazio di archiviazione).

Anche questo dispositivo è stato lanciato sul mercato con a bordo la prima versione della One UI basata su Android 9 Pie, e ha ricevuto poi due major update, arrivando fino alla One UI 3.1 basata su Android 11.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Android: la classifica di questo mese e Migliori smartphone Samsung: la classifica di questo mese