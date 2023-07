È da un po’ che si parla della nuova versione dell’interfaccia proprietaria di Samsung, la One UI 6 basata su Android 14 dovrebbe arrivare in forma stabile intorno all’autunno ma, la sua versione beta, sarà disponibile molto prima per alcuni dispositivi.

Di recente vi abbiamo riportato come fossero stati individuati sui server dell’azienda i firmware di test della One UI 6 beta per gli smartphone della serie Galaxy S23 (e altri), inoltre la società ha da poco aggiunto sezioni dedicate alla One UI 6.0 suoi forum della community in India e negli Stati Uniti.

Oggi, grazie all’assistenza clienti di Samsung Germania, possiamo farci un’idea più chiara di quando dovrebbe essere disponibile la versione beta dell’ultima versione dell’interfaccia proprietaria dell’azienda per gli attuali flagship.

Il programma beta One UI 6 per la serie Samsung Galaxy S23 inizierà il 2 agosto

Secondo le precedenti indiscrezioni, Samsung avrebbe dovuto avviare il rilascio della fase di test della One UI 6 beta per i dispositivi della serie Galaxy S23 intorno alla terza settimana di luglio, ciò non è accaduto ma stando a quanto riportato dall’assistenza di Samsung Germania, l’azienda potrebbe aver ritardato di poco il rilascio della fase di test.

Stando a quanto riportano i colleghi di Sammobile infatti, la società avrebbe confermato l’inizio della fase di test della One UI 6 beta per gli attuali smartphone di punta per il 2 di agosto, ma non solo; l’assistenza infatti ha annunciato che a partire dal 9 dello stesso mese sarà resa disponibile la versione di test della nuova versione dell’interfaccia proprietaria anche per Samsung Galaxy A34 e Galaxy A54.

Samsung avrebbe dunque deciso di accelerare i tempi rispetto al passato, effettuando quasi in contemporanea il test della nuova One UI 6 beta sia per gli smartphone di fascia alta che per quelli di fascia media.

La prossima versione dell’interfaccia proprietaria, basata su Android 14, dovrebbe avvicinare molto più che in passato gli smartphone del brand all’interfaccia stock di Android; abbiamo già avuto modo di intravedere alcuni dei cambiamenti implementati dalla One UI 6, non ci resta che attendere per scoprire maggiori dettagli in merito.

