Se da un lato gli utenti Pixel dovranno aspettare ancora poco per mettere le mani sull’ultima versione stabile del robottino, avendo già comunque avuto modo di provare diverse versioni beta di Android 14 negli ultimi mesi, chi possiede uno smartphone di qualche altro brand dovrà attendere che il produttore di turno sistemi il software per i propri dispositivi e poi lo rilasci.

Google però non è l’unico produttore ad aver dato un assaggio di Android 14 ai propri utenti, altri brand hanno infatti in essere programmi beta per alcuni dispositivi tra cui OnePlus, Xiaomi e Nothing.

Proprio l’azienda di Carl Pei ha annunciato nelle ultime ore il rilascio di Android 14 Beta 3 per Nothing Phone (1), mentre Samsung sembra che abbia intenzione di ritardare il rilascio della One UI 6 Beta per la serie Galaxy S23.

Nothing Phone (1) riceve Android 14 Beta 3, ecco come installare l’ultima versione

Se siete possessori di Nothing Phone (1) sapete bene come il dispositivo sia a suo tempo giunto sul mercato con Android 12, ricevendo la versione successiva all’inizio di quest’anno; l’azienda poi nel mese di maggio ha avviato il programma di beta test, così da iniziare a valutare il futuro aggiornamento ad Android 14.

It’s here. Phone (1) users, we have an exciting update for you. We’re granting you access to Android 14 Beta 3. The next stage of the Developer Preview Program is now live! pic.twitter.com/eaE5qlac8A — Nothing (@nothing) August 2, 2023

Come potete notare dal tweet qui sopra, Nothing ha annunciato la disponibilità di una nuova versione software, basata su Android 14 beta 3 per il primo smartphone dell’azienda; la nuova versione porta con sé alcune nuove applicazioni preinstallate fra cui l’app Nothing Weather e il registratore, oltre ad alcuni nuovi widget Nothing.

Qualora foste interessati a testare con mano Android 14 Beta 3 sul vostro Nothing Phone (1), questa è la procedura da seguire:

assicuratevi che il vostro dispositivo disponga dell’ultima versione disponibile di NothingOS seguendo il percorso Impostazioni > Sistema > Aggiornamento del sistema

scaricate il pacchetto di aggiornamento da questo link

create una cartella “ota” nella directory della memoria interna del dispositivo con l’app File Manager

copiate il pacchetto di aggiornamento nella cartella ota

aprite l’app telefono e digitate il seguente codice: *#*#682#*#*

si aprirà lo strumento di aggiornamento locale, nell’elenco a discesa visualizzato selezionate il pacchetto di aggiornamento appena copiato

se il pacchetto di aggiornamento non è visibile nell’elenco a discesa, toccate il pulsante “Browse” per selezionare la cartella “ota”, quindi il pacchetto di aggiornamento

cliccate il pulsante “Directly apply OTA from selection” per avviare l’aggiornamento

L’azienda si premura al contempo di avvisare gli utenti riguardo ad alcune problematiche derivanti dall’installazione della versione Beta 3 di Android 14, nello specifico non risultano funzionanti il lettore delle impronte digitali, lo sblocco facciale, il Gliph e la condivisione della batteria; inoltre non sarà possibile utilizzare la modalità verticale e le funzioni al rallentatore nelle app della fotocamera.

Infine l’azienda, come aveva già promesso, ha annunciato agli utenti che NothingOS 2.0 verrà rilasciato entro fine agosto su Nothing Phone (1).

And that’s not all. Mark your calendars as Nothing OS 2.0 will be coming to Phone (1) users before the end of August. — Nothing (@nothing) August 2, 2023

Samsung posticipa il rilascio di Android 14 Beta per i Galaxy S23

Alcuni di voi potrebbero essersene accorti, Samsung avrebbe dovuto (come visto qualche giorno fa) avviare il rilascio della One UI 6 Beta, basata su Android 14, nella giornata di ieri 2 agosto per i dispositivi della famiglia Galaxy S23; ciò però non è accaduto e a quanto pare sembra che non si tratti di un semplice ritardo.

Secondo quanto affermato da un rappresentante dell’azienda sulla community ufficiale, Samsung avrebbe deciso di non rilasciare la One UI 6 Beta sui Galaxy S23 a causa di una serie di malfunzionamenti, nello specifico la build in questione sarebbe piena di bug che ne inficerebbero l’utilizzo.

La società avrebbe dunque preso la decisione di ritardare il rilascio della One UI 6 beta non solo per la serie Galaxy S23, ma anche per tutti gli altri dispositivi per i quali sarebbe stata rilasciata poco dopo, come Galaxy A34 e il Galaxy A54. Al momento non ci sono informazioni ufficiali su quando verrà ripreso il programma beta.

