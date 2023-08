Ci addentriamo nel fine settimana con una raccolta di aggiornamenti software piuttosto interessante, in particolar modo per i nomi degli smartphone Android coinvolti: si va dall’inconfondibile Nothing Phone (2) al pieghevole premium Motorola Razr 40 Ultra, passando per i modelli della serie HONOR Magic5; l’unico Samsung presente nella raccolta è anche indubbiamente il modello meno al centro dell’attenzione. Senza ulteriori indugi, scopriamo i dettagli degli update software in distribuzione.

Nothing Phone (2): le novità dell’aggiornamento

Da alcuni amato, da altri meno, Nothing Phone (2) è senza dubbio uno smartphone capace di farsi notare, forte di un design che riprende le trasparenze del modello precedente e propone una versione aggiornata della Glyph Interface. Per maggiori dettagli sul prodotto, vi rimandiamo alla nostra recensione, qui invece vediamo il nuovo aggiornamento in distribuzione.

Un file OTA da circa 100 MB porta il dispositivo alla versione Nothing OS 2.0.2 — a fine mese arriverà anche per il modello (1) — ed è direttamente dal sito del produttore che apprendiamo il changelog completo:

Fotocamera anteriore Maggiore nitidezza delle foto

Qualità migliorata in condizioni di scarsa illuminazione

Maggiore velocità di elaborazione HDR Fotocamera posteriore Maggiore nitidezza delle foto in modalità 50 MP

Stabilità e contrasto ottimizzati durante la registrazione di video con la fotocamera posteriore

Qualità delle foto migliorata in condizioni di scarsa illuminazione

Contrasto ed effetto Bokeh migliorati in modalità Ritratto

Nitidezza dei volti ottimizzata in modalità Ritratto

Maggiore velocità di elaborazione HDR Nuove caratteristiche Funzionalità in grado di spegnere le app quando il dispositivo raggiunge la temperatura limite

Migliorata l’immagine della batteria scarica con dispositivo spento

Aggiunte al controllo del volume diverse icone per ciascuno dei prodotti audio Nothing

Eseguito l’aggiornamento alla patch di sicurezza di luglio di Google Miglioramenti Modificata la forza del feedback aptico durante la digitazione

Migliorata la reattività del pannello touch in determinate condizioni

Migliorata l’affidabilità della rete per più operatori globali

Ottimizzate le prestazioni di alcuni giochi quando vengono riprodotti in HDR

Migliorata la stabilità del sistema Soluzioni Risolti i problemi con l’audio Dirac

Risolto un problema di funzionamento di Google Wallet nelle app clonate

Risolto un problema che a volte causava la mancata risposta al comando “tocca due volte per attivare’

Risolto un problema che a volte causava la mancata risposta del riquadro Impostazione rapide Bluetooth

Altre correzioni di bug generali

Motorola Razr 40 Ultra: le novità dell’aggiornamento

Motorola Razr 40 Ultra è uno dei pieghevoli più interessanti in circolazione, ve ne abbiamo parlato nella nostra recensione dedicata.

Dall’altra parte dell’Oceano, il dispositivo viene venduto col nome Razr Plus ed è proprio da lì che arrivano le segnalazioni di un nuovo aggiornamento in roll out: lo smartphone passa alla versione T1TZS33.3-62-25-1-3 e ottiene le patch di sicurezza di luglio 2023. Per il resto, il changelog segnala solo generici miglioramenti di stabilità e bugfix.

Serie HONOR Magic5: le novità dell’aggiornamento

Se da una parte HONOR ha recentemente annunciato la MagicOS 7.2 per alcuni dispositivi e dall’altra già si parla di MagicOS 8, in questa sede vediamo la versione 7.1.0.162 (C00E128R6P5), in distribuzione per i modelli della serie HONOR Magic5 e foriera di novità degne di nota.

L’aggiunta più interessante di quest’aggiornamento è sicuramente la modalità Mini Window, che consente di ridurre determinate app in finestre mobili. La novità è attivabile entrando in Impostazioni > Accessibilità > Smart Multi-Window > Mini Window. Un secondo miglioramento riguarda la modalità bellezza di WeChat nelle videochiamate: un toggle permette di attivarla/disattivarla con uno swipe verso il basso dalla barra delle notifiche. Non mancano miglioramenti della qualità fotografica in alcuni scenari, di funzionamento del nuovo Centro di Controllo, degli effetti legati alla riproduzione audio e dell’esperienza d’uso in multitasking.

Dei tre modelli che compongono la serie, l’unico che ci interessa da vicino è HONOR Magic5 Pro (ecco la nostra recensione), in quanto il momento di HONOR Magic5 Lite non è ancora arrivato.

Samsung Galaxy A21: le novità dell’aggiornamento

Concludiamo con Samsung Galaxy A21: per l’economico del produttore coreano — parliamo del modello SM-A215W — è in roll out la versione A215WVLS7CWG2, inclusiva delle sole patch di sicurezza di luglio 2023. Per i dettagli di questa SMR, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato.

Come scaricare i nuovi aggiornamenti software

Non tutti gli aggiornamenti software appena descritti sono già disponibili anche da noi, ad ogni modo i possessori dei modelli citati possono provare a cercarli manualmente seguendo i soliti percorsi:

per i Nothing , Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema;

, Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema; per i Samsung , Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa;

, Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa; per i Motorola , Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema;

, Impostazioni > Sistema > Aggiornamento di sistema; per gli HONOR, Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software.

