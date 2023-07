Honor sta rapidamente aggiungendo nuove funzionalità ai dispositivi grazie alla sua MagicOS, e il prossimo grande aggiornamento sarà MagicOS 8.0, basato su Android 14.

Come abbiamo già avuto modo di apprendere, il nuovo sistema operativo Android offre capacità migliorate dell’intelligenza artificiale generativa, in particolare per quanto riguarda la sezione wallpaper. Google ha inoltre aggiunto nuovi gesti di navigazione predittivi, miglioramenti della privacy e icone adattive ottimizzate.

Come dichiarato a marzo dal CEO di Honor, Zhao Ming, MagicOS 8.0 utilizzerà Android 14 e garantirà una migliore esperienza utente. Tuttavia, l’amministratore delegato dell’azienda cinese non ha condiviso dettagli più specifici riguardo alle nuove caratteristiche che avrà il sistema operativo. Sappiamo però che per arricchire ulteriormente l’esperienza degli utenti verranno introdotte in questa nuova versione ottimizzazioni dell’interfaccia e nuove animazioni.

I dispositivi che, alla data odierna, risultano idonei a poter ricevere MagicOS 8.0 (Android 14) sono:

Honor Magic V2

Honor Magic 5 Ultimate Edition

Honor Magic 5 Pro

Honor Magic 5

Honor Magic 4 Ultimate Edition

Honor Magic 4 Pro

Honor Magic 4

Honor Magic Vs Prestige Edition

Honor Magic Vs

Honor Magic 3 Ultimate Edition

Honor Magic 3 Pro

Honor Magic 3

Honor Magic V

Honor 90 Pro

Honor 90

Honor 80 Pro Flat Screen

Honor 80 Pro

Honor 80

Honor 80 GT

Honor 80 SE

Honor 70 Pro+

Honor 70 Pro

Honor 70

Honor 60 SE

Honor 60 Pro

Honor 60

Honor 50 Pro

Honor 50

Honor 50E

Honor V40

Honor V40 Luxury Edition

Honor X50

Honor X50i

Honor x40

Honor X40 GT

Honor X40i

Honor X30

Honor Play 7T Pro

Honor Play 7T

Honor Play 6C

Honor Play 6T Pro

Honor Play 6T

Honor Play 5 series

Honor Play 5T Pro

Honor Play 40

Honor Play 40C

Honor Play 40 Plus

Bisogna precisare però che questa lista si basa sulla situazione attuale e potrebbe essere soggetta a cambiamenti, in quanto alcuni dispositivi potrebbero essere rimossi durante il processo di test e aggiornamento.

