HONOR Magic5 Pro è ufficialmente disponibile in Italia, un nuovo smartphone che fa della completezza hardware e del rapporto qualità prezzo i suoi principali punti di forza. Giusto per citare qualche specifica tecnica: processore Snapdragon 8 Gen 2, l’ultimo arrivato di fascia alta, sblocco del volto 3D, taglio base da 512GB di memoria di archiviazione e tripla fotocamera con zoom digitale fino a 100x.

Uno smartphone che segna un nuovo importantissimo passo per la casa cinese, vediamo come va in questa recensione.

Unboxing di HONOR Magic5 Pro

All’interno della confezione è presente l’alimentatore da parete da 66W, il cavo USB-A USB-C per ricarica e trasferimento file, una cover trasparente in gomma morbida e ovviamente la spilla per rimuovere il carrellino della SIM.

Video recensione di HONOR Magic5 Pro

Design & Ergonomia

HONOR Magic5 Pro si presenta bene esteticamente con un design in continuità rispetto all’anno precedente ma rinnovato per renderlo ancora più attuale e moderno. Molto particolare è il design del modulo fotografico che viene accompagnato da una bombatura della cover salvo poi spuntare fuori di taglio, mostrando un bordo spigoloso che se al tatto può sembrare fastidioso in realtà offre un appoggio ulteriore per una presa più salda. È certificato contro infiltrazioni di acqua e polvere IP68, quindi costruito maniacalmente, e fornisce una bella sensazione di solidità e robustezza in mano.

HONOR Magic5 Pro non è dietro a nessuno a partire dal display: LPTO OLED da 6,81 pollici con 120 Hz di refresh rate, certificato HDR10+ e IMAX Enhanced, e risoluzione a metà tra il fhd+ e il qhd+. Bello, brillante, senza sbavature o difetti visivi, ma soprattutto bello luminoso con un picco massimo di 1800 nits. Ha inoltre ricevuto una doppia certificazione TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu e per il rispetto del ritmo circadiano, reso possibile dalla tecnologia PWM Dimming a 2160 Hz che riduce al minimo lo sfarfallio dello schermo.

Sotto al display è presente il sensore di impronte digitali mentre in alto a sinistra è posizionato una duplice fotocamera frontale impiegata anche nello sblocco del volto 3D, lo stesso che offre iPhone negli ultimi anni ma meno vistoso. Caratteristica questa più unica che rara e che apprezzo perché rende anche un po’ unici nel panorama Android i prodotti HONOR.

Per chiudere l’aspetto multimedialità l’audio è ad effetto stereo certificato DTS:X Ultra; è presente una griglia dedicata sulla parte inferiore e superiore dello smartphone, la qualità non è superiore alla concorrenza ma comunque molto valida, leggermente carente è sulla riproduzione dei bassi.

Funzionalità

HONOR Magic5 Pro arriva sul mercato con Android 13 e interfaccia grafica MagicUI 7.1, un aggiornamento dell’interfaccia molto atteso per svecchiare e rinnovare il software. Questo è stato fatto in parte, la grafica è più piacevole e più coerente, alcune icone sono state aggiornate e così anche il design di alcuni widget o il menu delle impostazioni ma indubbiamente è ancora indietro di 1-2 anni dai canoni estetici attuali e rispetto alla concorrenza. HONOR dovrebbe lavorare ancor di più se non tanto per adeguarsi a line stilistiche più moderne per lo meno per differenziarsi ulteriormente da Huawei.

A scanso di equivoci sono presenti i servizi Google, come il Play Store, Gmail, Calendar e YouTube e nessuno li potrà togliere da questo smartphone, nemmeno in futuro. C’è poi qualche novità softare come ad esempio la possibilità di prelevare del testo da una immagine che funziona abbastanza bene.

Il software presenta poi tutte le funzionalità e le applicazioni di base: c’è un set di strumenti sempre utile, alcune applicazioni HONOR pre-installate per il controllo della posta, per entrare nella community di clienti e per gestire l’account ma anche il nuovo App Market che in parallelo al Google Play Store permette di scaricare nuove applicazioni.

Lato aggiornamenti grande novità perché Honor ha detto che garantirà 3 major update e 5 anni di patch di sicurezza, allineandosi quasi a quanto offerto dalla concorrenza.

Prestazioni

La scheda tecnica di Honor Magic5 Pro è da top di gamma a tutti gli effetti: processore Snapdragon 8 Gen 2, sostenuto da 12 GB di memoria RAM (LPDDR5X) e 512 GB di spazio di archiviazione (UFS 4.0), non espandibile ma più che sufficienti per tante foto e video.

Le prestazioni sono quindi di altissimo livello: in termini di reattività e fluidità è paragonabile ai principali competitor come Samsung Galaxy S23 Ultra o Motorola Edge 40 Pro.

Per quanto riguarda la connettività non gli manca praticamente nulla: c’è il 5G, e supporta ovviamente anche il 4G, è presente il supporto al Wi-Fi 7 e al Bluetooth 5.2. Lo smartphone offre, inoltre, il supporto alle reti 5G, il GPS e l’NFC mentre la porta USB Type-C è 3.1. Anche riguardo la ricezione nessun problema da segnalare, anzi offre una buona qualità del segnale.

Fotocamera

HONOR Magic5 Pro può contare su una dotazione fotografica di assoluto rispetto:

50 MP, f/1.6, 23mm ( wide ) , 1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS;

1/1.12″ 1.4µm, multi-directional PDAF, Laser AF, OIS; 50 MP, f/3.0, 90mm (periscope telephoto), PDAF, OIS, 3.5x optical zoom;

OIS, 3.5x optical zoom; 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ ( ultrawide ) , 1/2.76″, AF;

1/2.76″, TOF 3D (depth);

Selfie camera da 12 MP, f/2.4, 100˚ (ultrawide), 1.22µm + sensore biometrico per il volto.

Di base tutti i sensori sono più luminosi rispetto al precedente HONOR Magic4 Pro questo significa che possono catturare più luce a parità di tempo di scatto, in poche parole più qualità. In linea generale è uno smartphone che realizza fotografie molto realistiche riproducendo con un alto grado di fedeltà la scena, molto similarmente a quanto faceva Huawei Mate 50 Pro, ad esempio.

La qualità è altissima non solo per il sensore principale ma anche per la ultra grandangolare e il tele-obiettivo. Realizza anche ottimi scatti per azioni in movimento dove tra c’è una modalità dedicata in cui basta inquadrare l’azione e compie automaticamente gli scatti migliori. Non è infallibile ma molto carina e soprattutto sfrutta la potenziale di HONOR Magic5 Pro di comprimere al minimo i tempi di scatto.

Dove questo trio fotografico mostra un po’ il fianco è di notte dove HONOR avrà sicuramente modo e tempo di andare a migliorare l’algoritmo per evitare un eccessivo impastamento ad oggi presente, oltre a un particolare effetto di luce quando si fotografa col sole di fronte.

Molto bene invece sui selfie con e senza modalità ritratto con un bel ritaglio del soggetto ma soprattutto un bel incarnato e un bel risalto degli occhi.

Il giudizio è similare anche nei video con un’ottima qualità di ripresa e una buona stabilizzazione, sia cone le fotocamere principali ma anche con la selfie camera che essendo di tipo wide permette anche 3 livelli di ingrandimento per far entrare più o meno soggetti nell’inquadratura. Può registrare fino in 4K a 60 fps con le fotocamere principali e 4K a 30 fps con la selfie camera.

In ambito video continua poi la collaborazione con IMAX che anche su questo smartphone ha certificato i LUT messi a disposizione per colorare a piacimento l’immagine. È inoltre possibile registrare in LOG e poi colorare il video con i vari LUT e consigliamo di procedere così per avere sempre la possibilità di cambiare l’aspetto della clip e meglio adattarla successivamente.

Batteria & Autonomia

HONOR Magic4 Pro ha una batteria da 5100 mAh e supporta la ricarica rapida a 66W tramite cavo e 50W wireless con la basetta dedicata. Riguardo l’autonomia è uno smartphone sorprendente riuscendo a coprire 2 giorni pieni di utilizzo con uno stress poco intenso o comunque ampiamente la giornata lavorativa superando senza problemi le 7-8 ore di schermo acceso.

C’è da sottolineare che Honor qui ha introdotto la tecnologia Silicon-carbon che rende più densa la batteria stessa e quindi a detta dell’azienda è comparabile a una 5400 mAh, e non stento a crederlo visti i risultati.

In conclusione

HONOR Magic5 Pro è disponibile in Italia dal 21 aprile 2023 al prezzo di listino di 1199,90 Euro. La promozione lancio consiste:

per chi acquista dal 21 aprile al 3 maggio 2023

HONOR Magic5 Pro a 1099,90 euro col coupon AHM5P2000 (ma in via eccezionale col codice sconto AMAGIC5PRO22 lo sconto arriva a 150€) e in bundle con le cuffie true wireless HONOR Earbuds3 Pro (valore commerciale di 199,90 euro) e il caricabatterie wireless HONOR SuperCharge Wireless Charger Stand (valore commerciale di 99,90 euro). Inoltre, l’utente riceverà sei mesi di protezione sullo schermo.

HONOR Magic5 Pro a col coupon (ma in via eccezionale col codice sconto AMAGIC5PRO22 lo sconto arriva a 150€) e in bundle con le cuffie true wireless (valore commerciale di 199,90 euro) e il caricabatterie wireless HONOR SuperCharge Wireless Charger Stand (valore commerciale di 99,90 euro). Inoltre, l’utente riceverà di protezione sullo schermo. per chi acquista dal 4 maggio al 31 maggio 2023

È possibile acquistare HONOR Magic5 Pro a 1199,90 euro in bundle con le cuffie true wireless HONOR Earbuds3 Pro (valore commerciale di 199,90 euro). Inoltre, l’utente riceverà sei mesi di protezione sullo schermo e un coupon da 100 euro.

In conclusione HONOR Magic5 Pro è uno smartphone che incarna totalmente la definizione di top di gamma del 2023. La casa cinese non ha rinunciato a nulla e rispetto a ciò che c’era già sul mercato ha cercato ancora una volta di alzare ulteriormente l’asticella.

HONOR Magic5 Pro è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor ma a seguire anche presso le catene di elettronica e gli operatori telefonici.