Telegram, la popolare piattaforma di messaggistica istantanea alternativa a WhatsApp, ha recentemente introdotto una nuova funzionalità simile a quella del concorrente numero uno di proprietà di Meta, WhatsApp, nonché di Instagram e Snapchat. Stiamo parlando delle Storie, una nuova funzione attualmente disponibile solo per gli utenti Premium. In questo articolo andiamo ad esplorare le caratteristiche di questa nuova funzione di Telegram e come si differenzia dalle altre piattaforme concorrenti.

Le Storie di Telegram sono un’esclusiva per gli utenti Premium

Le Storie di Telegram sono state annunciate ufficialmente il mese scorso e ora sono disponibili per coloro che hanno sottoscritto l’abbonamento Premium. Il prezzo di Telegram Premium è di 53,88 euro all’anno, ma è possibile ricevere uno sconto in-app del 36%, che porta il prezzo dell’abbonamento annuale a 33,99 euro; ovviamente non manca la possibilità di sottoscrivere l’abbonamento a Premium con un addebito mensile, che in questo caso è disponibile a 4,49 euro al mese.

Gli utenti Premium hanno accesso a una serie di funzioni interessanti, tra cui l’ultima novità arrivata in queste ore, le Storie, caricamenti di file fino a 4 GB, download più veloci, limiti raddoppiati nessuna pubblicità, sticker premium e tanto altro. Per maggiori informazioni vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, che potete raggiungere tramite questo link; per informazioni su come attivare il servizio Premium di Telegram, potete fare riferimento a quest’altro nostro articolo.

A differenza delle Storie di WhatsApp, Instagram e Snapchat, che scompaiono dopo 24 ore, Telegram offre agli utenti la possibilità di impostare la durata delle Storie per 6, 12, 24 o 48 ore. Questo dà agli utenti un maggiore controllo su quanto tempo desiderano che le loro Storie siano visibili.

Inoltre, Telegram permette di creare diversi elenchi di destinatari per le Storie, consentendo di condividere i post delle Storie con gruppi di persone specifici, come colleghi, familiari, amici e così via. Questa funzionalità è simile a quella di Instagram, che consente di selezionare gli amici più stretti e di scegliere se condividere le Storie solo con loro o con tutti i propri follower.

Come si presenta l’interfaccia delle Storie di Telegram

L’interfaccia delle Storie di Telegram è abbastanza simile a quella di Instagram, con schede profilo circolari che appaiono in alto con le Storie dei propri contatti. In confronto, WhatsApp ha una sezione dedicata che consente agli utenti di controllare le Storie dei propri contatti toccando la loro immagine del profilo nell’elenco disponibile.

Gli utenti possono anche inviare una risposta o una reazione alle Storie di Telegram, come avviene su altre piattaforme; tuttavia, come anticipato in apertura, mentre le Storie di Telegram sono visibili indistintamente a tutti, gli utenti devono essere abbonati al piano Premium per avere la possibilità di pubblicarle. Agli utenti verrà richiesto infatti di sottoscrivere un abbonamento Premium quando proveranno a pubblicare le Storie.

Possibile disponibilità gratuita delle Storie di Telegram in futuro?

Nonostante la funzione sia attualmente disponibile solo per gli abbonati, la richiesta di sottoscrizione afferma quanto segue: “La pubblicazione di storie è attualmente disponibile solo per gli abbonati”, il che suggerisce che in futuro potrebbe diventare gratuita per tutti gli utenti.

Secondo un annuncio sul canale ufficiale di Telegram, la piattaforma di messaggistica istantanea ha esitato ad aggiungere le Storie alla sua piattaforma nonostante si trattasse di una delle funzioni più richieste, poiché consente agli utenti di condividere aggiornamenti istantanei (e temporanei) con i propri contatti.

Potrebbe interessarti anche: Instagram introduce i messaggi broadcast: parte la sfida ai canali Telegram e WhatsApp insegue Telegram: in arrivo la modalità per inviare foto in alta qualità