Instagram sta implementando proprio in queste ore una nuova funzione di messaggistica unidirezionale chiamata “messaggi broadcast”, che riprende in tutto e per tutto la filosofia dei canali di Telegram. Con l’introduzione di questa nuova funzione, Instagram si avvicina sempre più a diventare un hub di comunicazione completo, in grado di offrire ai creatori di contenuti digitali e ai loro follower nuovi modi per condividere contenuti e interagire tra loro. Questa funzionalità, inizialmente limitata ad alcuni creatori selezionati, sarà presto disponibile per tutti gli utenti a livello globale.

I messaggi broadcast permettono di comunicare in modo diretto con i fan

La popolare piattaforma di condivisione di foto e video di proprietà di Meta sta ampliando le proprie funzionalità di messaggistica introducendo i messaggi broadcast. Questa nuova funzione, simile a quella offerta da Telegram tramite gli ormai sempre più diffusi canali, permette agli utenti di inviare messaggi unidirezionali ai propri follower, che potranno interagire con i contenuti attraverso reazioni e sondaggi, ma senza poter rispondere direttamente con un messaggio testuale o vocale.

Il CEO di Meta, Mark Zuckerberg, ha annunciato il rilascio globale della funzionalità attraverso il suo canale personale, spazio digitale nel quale condivide regolarmente annunci e aggiornamenti sui prodotti dell’azienda.

I messaggi broadcast offrono ai creatori la possibilità di condividere non solo testi, ma anche immagini, video e clip audio con i loro follower. Un’opzione rivolta alla collaborazione – si pensi, ad esempio, a tutti quei creator che usano i social professionalmente – riguarda la possibilità di invitare altri utenti a unirsi al proprio canale come collaboratori, ampliando ulteriormente le possibilità di interazione e condivisione di contenuti.

Questa novità arriva dopo che Meta ha introdotto ufficialmente i canali su WhatsApp la scorsa settimana, inizialmente accessibili solo ad alcune organizzazioni. Sebbene la fruibilità di questa funzione sia già attiva per molti utenti, nei prossimi mesi sarà utilizzabile in prima persona da un pubblico sempre più ampio, rimuovendo così la limitazione attuale che permette l’utilizzo ai soli creator. Meta ha inoltre in programma di estendere i canali alle altre piattaforme social di sua proprietà, come Facebook e Messenger.

Parallelamente allo sviluppo dei messaggi broadcast, Meta sta lavorando a un social network decentralizzato basato su testo, con l’obiettivo di competere con Twitter. Secondo alcune indiscrezioni, questo nuovo servizio si collegherà al protocollo di rete che alimenta Mastodon, una piattaforma di microblogging open source e decentralizzata. Gli utenti potranno accedere a questo nuovo social network utilizzando il proprio account Instagram, permettendo così di popolare il proprio profilo in modo semplice e veloce.

