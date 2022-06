Tramite un post sul blog ufficiale, Telegram annuncia il lancio di Telegram Premium, una versione a pagamento della nota applicazione di messaggistica istantanea. Ormai era nell’aria da tempo e il fondatore stesso lo aveva pre-annunciato alcuni giorni fa su Twitter. Si tratta di uno stratagemma che il team di Telegram ha messo in campo per far fronte ai continui miglioramenti e implementazione di nuove funzionalità così da coprire maggiormente i costi e poter ampliare il servizio.

Bisogna innanzitutto sottolineare come l’implementazione di Telegram Premium non inibisce alcuna funzionalità che siete soliti utilizzare, questo vuol dire che per chi non avrà un abbonamento non cambierà alcunché, anzi ci saranno comunque dei miglioramenti continui.

Le novità di Telegram 8.8

Per la precisione la versione 8.8 di Telegram porta queste novità:

Aggiunte le richieste di accesso per i gruppi pubblici;

Aggiunto il badge di verifica nelle chat, che mostrano agli utenti che i messaggi provengono da una fonte verificata;

che mostrano agli utenti che i messaggi provengono da una fonte verificata; Bot migliorati con la possibilità di includere foto e video nella sezione “Cosa può fare questo bot?”, inoltre i bot integrati nel menu possono ora funzionare anche nei gruppi e nei canali;

con la possibilità di includere foto e video nella sezione “Cosa può fare questo bot?”, inoltre i bot integrati nel menu possono ora funzionare anche nei gruppi e nei canali; Condivisione esterna migliorata su iOS : quando si inviano file di grandi dimensioni (4GB per gli utenti premium o 2GB) da un’altra app su iOS è possibile osservare una barra di avanzamento animata;

: quando si inviano file di grandi dimensioni (4GB per gli utenti premium o 2GB) da un’altra app su iOS è possibile osservare una barra di avanzamento animata; Su Android è stata aggiunta la possibilità di decidere a livello di singola chat se effettuare il salvataggio automatico nella galleria;

Migliorate le anteprime delle chat su Android : adesso è possibile scorrere l’anteprima per visualizzare l’intera chat senza segnalarla come letta e sono stati aggiunti nuovi pulsanti che consentono cambiarne lo stato segnandola come letta, silenziarla, fissarla o eliminarla;

: adesso è possibile scorrere l’anteprima per visualizzare l’intera chat senza segnalarla come letta e sono stati aggiunti nuovi pulsanti che consentono cambiarne lo stato segnandola come letta, silenziarla, fissarla o eliminarla; Su macOS ora è stato implementato un creatore di immagini profilo animate, che sfruttano anche le emoji;

Sono presenti oltre 100 correzioni e ottimizzazioni, come animazioni più fluide sugli iPhone e gli iPad compatibili, migliore qualità audio e video su Android con messaggi vocali e videomessaggi.

Quali funzioni offre Telegram Premium

Dopo aver visto le novità per tutti, vediamo più nel dettaglio cosa offre Telegram Premium in termini di funzionalità aggiuntive, che dunque si vanno a sommare a ciò che Telegram base già offre e ha sempre offerto. Nel dettaglio:

Caricamenti di file fino a 4GB: il limite di peso dei file inviati è raddoppiato rispetto al piano gratuito che prevede un massimo di 2GB per file, ovviamente ciascun destinatario potrà comunque scaricarlo (sia che abbia Telegram Plus o meno);

il limite di peso dei file inviati è raddoppiato rispetto al piano gratuito che prevede un massimo di 2GB per file, ovviamente ciascun destinatario potrà comunque scaricarlo (sia che abbia Telegram Plus o meno); Download più veloci : gli abbonati potranno scaricare file e contenuti multimediali alla massima velocità offerta dal servizio, con priorità;

: gli abbonati potranno scaricare file e contenuti multimediali alla massima velocità offerta dal servizio, con priorità; Limiti raddoppiati : ogni limite all’interno dell’app viene raddoppiato. Nello specifico Premium offre la possibilità di: seguire fino a 1000 canali; creare fino a 20 cartelle chat con un massimo di 200 chat ciascuna; aggiungere un quarto account a qualsiasi app Telegram; fissare 10 chat nella lista principale; salvare sino a 10 sticker preferiti; riservare sino a 20 link pubblici t.me; inserire bio più lunga comprendente un link; aggiungere più caratteri alle didascalie dei media; selezionare 400 GIF preferite.

: ogni limite all’interno dell’app viene raddoppiato. Nello specifico Premium offre la possibilità di: Conversione messaggi vocali in testo: gli utenti avranno anche la possibilità di valutare le trascrizioni per migliorarle,

gli utenti avranno anche la possibilità di valutare le trascrizioni per migliorarle, Sticker premium : la collezione Premium comprende decine di sticker con animazioni a schermo intero e sarà aggiornata mensilmente;

: la collezione Premium comprende decine di sticker con animazioni a schermo intero e sarà aggiornata mensilmente; Reazioni uniche : oltre 10 nuove emoji;

: oltre 10 nuove emoji; Gestione delle chat : i nuovi strumenti di gestione della chat riservate agli utenti premium comprendono: possibilità di cambiare la cartella chat predefinita (in questo modo l’app si può aprire sempre su una cartella personalizzata oppure, per esempio, su Non Letti invece che su Tutte le chat) possibilità di archiviare e silenziare automaticamente le nuove chat;

: i nuovi strumenti di gestione della chat riservate agli utenti premium comprendono: Foto del profilo animate : i video del profilo degli utenti premium saranno animati per tutti in tutta l’app (anche nelle chat e nella lista chat);

: i video del profilo degli utenti premium saranno animati per tutti in tutta l’app (anche nelle chat e nella lista chat); Badge Premium : accanto al nome dell’utente premium (nella lista chat, nei titoli delle chat e nelle liste dei membri) appare un badge speciale che segnala l’appartenenza al gruppo di sottoscrittori dell’abbonamento a pagamento;

: accanto al nome dell’utente premium (nella lista chat, nei titoli delle chat e nelle liste dei membri) appare un badge speciale che segnala l’appartenenza al gruppo di sottoscrittori dell’abbonamento a pagamento; Icone app Premium : sono disponibili nuove icone che gli utenti premium possono aggiungere alla schermata home (una stella premium, un cielo notturno e un aereo col turbo)

: sono disponibili nuove icone che gli utenti premium possono aggiungere alla schermata home (una stella premium, un cielo notturno e un aereo col turbo) Nessuna inserzione: gli utenti Premium non visualizzeranno in nessun caso e in nessun mercato avvisi pubblicitari (si ricorda che in alcuni Paesi vengono mostrati messaggi sponsorizzati nei canali pubblici di grandi dimensioni).

Quanto costa Telegram Premium: prezzo e abbonamento

Al momento Telegram non ha comunicato il prezzo del servizio di Telegram Premium, è possibile che questo vari in base alla nazione e alla valuta, sicuramente però un abbonamento sarà valido per quel account su tutte le piattaforme contemporaneamente. Se dunque vi abbonerete tramite Android, potrete utilizzare le medesime funzionalità aggiuntive anche da computer e viceversa.

Dato che Telegram Premium sarà rilasciato gradualmente, al momento conosciamo il prezzo solamente grazie alla versione di Telegram per iOS che recita 5,99€ al mese. All’estero invece pare variare tra 4,99 e 5,99$.

Come attivare Telegram Premium

Una volta che tale servizio sarà disponibile per voi, comparirà un messaggio all’apertura dell’applicazione e troverete una voce dedicata nel menu, oltre a dei richiami all’interno delle varie impostazioni per superare i limiti già oggi presenti.