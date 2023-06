WhatsApp insegue Telegram: in arrivo la modalità per inviare foto in alta qualità

Da tempo gli utenti di WhatsApp hanno espresso il desiderio di inviare foto in alta qualità, una funzione che finora è stata assente nella popolare app di messaggistica istantanea. Tuttavia, sembra che il team di sviluppo di WhatsApp stia finalmente ascoltando le richieste degli utenti e stia lavorando per introdurre questa attesa funzione. Una volta implementata, gli utenti potranno godere di immagini con una qualità superiore, il che metterebbe l’app di proprietà di Meta alla pari con altre app di messaggistica che già offrono questa possibilità come, ad esempio, Telegram. Si tratta di un’ottima notizia per tutti coloro che desiderano condividere foto senza perdere dettagli e nitidezza.

WhatsApp Beta si aggiorna e permette di inviare foto in alta qualità

WhatsApp ha recentemente introdotto una novità interessante per gli utenti riguardo all’invio delle foto. Gli aggiornamenti di WhatsApp Beta per iOS (versione 23.11.0.76) e Android (versione 2.23.12.13) – che introduce novità per la tastiera e per le impostazioni delle Community – hanno reso possibile l’invio di immagini in alta definizione, preservando la risoluzione originale. Questa opzione compare tra le opzioni di modifica in alto nella schermata di anteprima di invio della foto, subito dopo aver selezionato un’immagine di grandi dimensioni.

Come mostrato nell’immagine sottostante, WhatsApp ha introdotto un’icona distintiva sull’anteprima delle foto inviate in alta qualità. Posizionata nell’angolo in basso a sinistra, questa icona permette di identificare immediatamente le immagini ad alta definizione. Grazie a questa nuova funzionalità, gli utenti possono facilmente distinguere e apprezzare le foto in alta qualità che vengono condivise su WhatsApp.

Sebbene venga comunque applicata una leggera compressione per ottimizzare l’invio, ora gli utenti possono godere di immagini di qualità superiore anche su WhatsApp. Anche se l’impostazione predefinita rimane la classica ‘qualità standard’, è possibile selezionare l’opzione HD per inviare foto in alta qualità in qualunque momento. Questa funzionalità offre agli utenti un maggiore controllo sulla qualità delle immagini che condividono e permette di apprezzarne i dettagli con una risoluzione migliore.

Nonostante si tratti di un notevole passo in avanti, ci sono ancora alcune limitazioni da considerare:

Quando si invia una foto in alta qualità, un nuovo tag viene automaticamente aggiunto al messaggio, per informare il destinatario del fatto che si tratta di un’immagine ad alta risoluzione;

Questa funzione è limitata solamente alle immagini condivise all’interno delle conversazioni;

Al momento non esiste ancora un modo per inviare video in alta qualità senza doverli inviare come documenti;

La funzione non è disponibile quando si condividono foto attraverso gli aggiornamenti di stato.

Per il momento l’opzione per inviare foto in HD è disponibile solo per un numero limitato di beta tester che hanno installato l’ultima versione di WhatsApp beta per Android dal Google Play Store e WhatsApp beta per iOS dall’app TestFlight. Tuttavia, l’azienda ha promesso che sarà resa disponibile a un numero sempre maggiore di utenti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). La versione 2.23.12.13 beta potete trovarla qui. Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.