Telegram Premium è la versione a pagamento dell’app di messaggistica di Pavel Durov, cofondatore e amministratore delegato della piattaforma Telegram. L’annuncio del lancio risale al 20 giugno 2022, come anticipato dallo stesso Durov su Twitter alcuni giorni prima. Chi sceglierà di abbonarsi alla versione Premium, automaticamente contribuirà ai continui sviluppi che sono alla base del successo di Telegram, la principale concorrente di WhatsApp nel mercato delle app di messaggistica istantanea. Per gli utenti non cambierà nulla, visto che continueranno ad avere accesso a tutte le funzionalità che già utilizzavano.

In questo articolo ti spieghiamo come si attiva Telegram Premium, così da provare le nuove funzioni offerte dalla versione a pagamento.

Come si attiva Telegram Premium

L’attivazione di Telegram Premium avviene tramite il menu Impostazioni dell’app, in cui ora compare la voce dedicata al servizio a pagamento. Una volta lette le funzionalità aggiuntive, è sufficiente pigiare sul pulsante Abbonati per confermare il passaggio alla versione Premium.

Ecco, nel dettaglio, come passare dalla versione gratuita a quella Premium:

Apri l’app Telegram. Pigia sull’icona del menu in alto a sinistra. Premi su Impostazioni. Scorri in basso e seleziona la voce Telegram Premium. Fai tap sul pulsante Abbonati per 5,99 € al mese. Seleziona il metodo di pagamento che preferisci. Pigia sul pulsante Abbonati per attivare l’abbonamento.

La sottoscrizione a Telegram Premium può essere annullata in qualsiasi momento tramite la sezione Abbonamenti di Google Play. Eventualmente, hai quattordici giorni di tempo per ottenere il rimborso e il recesso dal contratto. Per maggiori informazioni al riguardo, fai clic sui link Termini di servizio di Google Play e Norme sui rimborsi prima di premere sul tasto Abbonati.

Nota: la versione Premium è ancora in fase di roll-out, non è detto dunque che sia già disponibile sul tuo telefono. Nel caso, dovrai comunque aspettare solo pochi giorni.

Prezzo e novità di Telegram Premium

L’abbonamento a Telegram Premium costa 5,99 euro al mese. Per ottenere un prezzo scontato, basta installare l’APK dell’applicazione di messaggistica istantantea dal sito ufficiale: in questo modo si pagherà 3,99 euro al mese, risparmiando la commissione trattenuta da Google. Ogni dodici mesi il risparmio è quantificato in 24 euro.

Tra le principali novità della versione a pagamento di Telegram si annoverano i caricamenti di file fino a 4GB (il doppio rispetto alla versione gratuita), una maggiore velocità dei download, il raddoppio di tutti i limiti, sticker e reazioni uniche. Per le altre funzionalità introdotte con l’arrivo del nuovo Telegram, date un’occhiata a tutte le novità della versione Premium.

Sullo stesso argomento relativo a come abbonarsi a Telegram Premium, ti potrebbe interessare anche la lettura del nostro approfondimento su Telegram X.