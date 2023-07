EMUI 13 è l’ultima versione del software per dispositivi mobili globali di Huawei e replica la maggior parte delle funzionalità del sistema HarmonyOS 3.0 dell’azienda.

Il mese scorso la società ha iniziato il reclutamento di tester per il programma beta della EMUI 13 in Europa e oggi ha iniziato a lanciare il relativo aggiornamento nel Vecchio Continente.

Secondo quanto riportato alcuni utenti hanno segnalato di aver ricevuto la prima build beta della nuova EMUI sul loro smartphone Huawei P50 Pro tramite OTA, tuttavia l’update potrebbe essere disponibile anche per altri smartphone Huawei, tra i quali Huawei Mate 40 Pro e Nova 10.

La beta della EMUI 13 è in fase di lancio in Europa con la versione 13.0.0.231 e il download occupa 5,98 GB per via delle numerose funzionalità aggiuntive.

Vale la pena ribadire che il rollout in genere richiedere un certo tempo per raggiungere tutti i dispostivi idonei, quindi alcuni utenti potrebbero riceverla prima o dopo di altri.

I partecipanti alla beta possono verificare la presenza del nuovo aggiornamento tramite le impostazioni di sistema dello smartphone cercando la voce “Aggiornamento software”.

Lo scopo del beta tester è quello di segnalare i bug agli sviluppatori, quindi è consigliato eseguire un backup di file importanti per ridurre la possibilità di perderli e assicurarsi che il dispositivo sia carico prima di iniziare l’installazione del software.

