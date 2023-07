Sono più di quattro anni ormai che Huawei non naviga in acque tranquille, in seguito al ban imposto dagli Stati Uniti infatti, il colosso ha iniziato un lento ed inesorabile declino; le restrizioni imposte hanno costretto l’azienda a ridimensionare notevolmente i propri piani di espansione, nonché a proporre agli utenti prodotti castrati di alcune caratteristiche.

Non è infatti solo la mancanza dei servizi Google sugli smartphone dell’azienda (che ha tentato di correre ai ripari con l’introduzione dei Huawei Mobile Services) ad aver fatto registrare un vertiginoso calo di vendite, ma anche l’impossibilità di accedere a determinate componenti hardware, che ha portato all’impossibilità di implementare la tecnologia 5G sui propri dispositivi.

Ora stando a quanto riportato da Reuters, l’azienda potrebbe aver deciso di rialzare la testa e sarebbe pronta a lanciare uno smartphone dotato di connettività 5G entro la fine dell’anno, in barba alle restrizioni americane.

Huawei avrebbe aggirato il ban imposto dagli USA e sarebbe pronta a lanciare sul mercato uno smartphone 5G

Stando a quanto riportato, Huawei avrebbe in essere una collaborazione con l’azienda cinese Semiconductor Manufacturing International Corporation (SMIC), collaborazione che consentirebbe al colosso di produrre e commercializzare smartphone dotati di connettività 5G.

Sembra dunque che Huawei e SMIC stiano sviluppando chipset 5G utilizzando il processo di produzione N+1 di SMIC e gli strumenti software EDA (Electronic Design Automation) di Huawei, stando a precedenti rapporti il processo di produzione di SMIC sarebbe paragonabile alle tecnologie di processo a 7 nm dei concorrenti in termini di potenza e stabilità, nonostante non sia effettivamente fabbricato con un processo a 7 nm.

I tassi di rendimento previsti per i prossimi chipset 5G di Huawei sarebbero inferiori al 50%, le due aziende dovrebbero essere in grado di produrre da 2 a 4 milioni di unità, con la possibilità di raggiungere i 10 milioni di unità lungo la linea; ciò dovrebbe dunque consentire a Huawei di lanciare uno smartphone dotato di connettività 5G entro la fine dell’anno.

Che sia la svolta attesa dall’azienda e dalla sua community di fan per riportare in auge il marchio? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

