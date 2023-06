Il grande successo degli smartphone della serie Google Pixel dipende in gran parte dai servizi che il colosso di Mountain View mette a disposizione degli utenti e, oltre a quelli esclusivi, vi sono pure quelli di cui possono usufruire anche i possessori di device di altri produttori, come ad esempio Google One.

E proprio con riferimento a Google One, nelle scorse ore il team di questo popolare servizio ha annunciato l’introduzione di una nuova funzionalità dedicata a chi può contare su un dispositivo dotato di almeno 4 GB di RAM e di un browser aggiornato.

Google One migliora l’editing sul Web

La novità a cui facciamo riferimento riguarda l’editing di immagini, ossia una funzionalità già disponibile nelle applicazioni mobile e che ora sbarca anche sul Web (e quindi sui computer).

In particolare, i nuovi strumenti di modifica introdotti per i membri Google One includono le seguenti funzionalità:

la possibilità di regolare la posizione e la luminosità della luce negli scatti che ritraggono una persona

la possibilità di regolare la sfocatura dello sfondo della foto

la possibilità di scegliere tra diverse tonalità per aggiustare il colore e il contrasto del cielo

la possibilità di desaturare lo sfondo e mantenere il primo piano a colori

la possibilità di sfruttare le potenzialità della tecnologia HDR per migliorare la luminosità e il contrasto nell’immagine per una foto più bilanciata

Ricordiamo che Google One è un servizio in abbonamento che consente agli utenti di usufruire di uno spazio d’archiviazione in base a quelle che sono le proprie esigenze.

Lanciato in Italia alcuni anni fa, consente di scegliere tra i seguenti pacchetti:

100 GB a 1,99 euro al mese (o 19,99 euro l’anno)

200 GB a 2,99 euro al mese (o 29,99 euro l’anno)

2 TB a 9,99 euro al mese (o 99,99 euro l’anno)

10 TB a 99,99 euro al mese

20 TB a 199,99 euro al mese

30 TB a 299,99 euro al mese

Non ci resta altro da fare che augurarvi buon divertimento.