Con l’arrivo del caldo e in attesa della interessantissima due giorni dell’Amazon Prime Day, Samsung ha deciso di rilanciare un’allettante promozione per spingere ulteriormente i tre modelli della serie Samsung Galaxy S23 e il flagship compatto dello scorso anno, Samsung Galaxy S22.

Per circa due settimane, acquistando uno dei tre smartphone attraverso i canali di vendita (online e offline) di un buon numero di rivenditori, e registrandolo sul portale Samsung Members, sarà possibile ricevere un cashback fino a 300 euro. Scopriamo tutti i dettagli della promo e i rivenditori aderenti all’iniziativa.

Samsung Galaxy S23 e S22: torna il cashback

Sin dal lancio dei nuovi flagship 2023, Samsung non ha praticamente mai fatto mancare promozioni legate all’acquisto di uno dei tre smartphone.

Una delle promo più interessanti e apprezzate è sicuramente quella del cashback che, anche nel mese di luglio, torna in vigore e include tutti e tre i flagship 2023 ma anche il flagship compatto del 2022.

Acquistando uno tra Samsung Galaxy S23, Galaxy S23+, Galaxy S23 Ultra e Galaxy S22 presso uno dei rivenditori aderenti all’iniziativa tra il 3 luglio e il 16 luglio 2023 e, successivamente, registrando il prodotto sul portale Samsung Members (trovate qua la pagina esatta dove registrare il dispositivo) entro e non oltre il 30 agosto 2023, l’utente potrà ricevere un cashback (entro 45 giorni dalla mail di validazione) che varia a seconda del modello acquistato:

Alcuni esempi

Tra i rivenditori aderenti all’iniziativa, riportati poco sotto, sono presenti le principali insegne online e offline del panorama italiano, come MediaWorld, Unieuro e Amazon.

Ecco, dunque, alcuni esempi con le offerte in vigore al momento della stesura di questo articolo:

I rivenditori aderenti all’iniziativa

Come anticipato in apertura, la promo Samsung Cashback di luglio 2023 è valida solo sui modelli sopracitati e per gli acquisti effettuati, tra il 3 luglio e il 16 luglio 2023, presso uno dei rivenditori sottoelencati:

Punti vendita fisici e online: Mediamarket S.p.A. Unieuro S.p.A. Euronics Italia S.p.A. Bruno S.p.A. Butali S.p.A. Comet S.p.A. Ires S.p.A. La via lattea S.p.A. Nova S.p.A. Societa ingrosso Tufano S.p.A. Dimo S.p.A. Rimep S.p.A. Expert italy S.p.A. DGGROUP S.c.r.l. G.A.E.R. societa’ cooperativa Mallardo & c. S.r.l. Somma S.r.l. Arcobaleno hi-fi S.r.l. New electronics Giuseppe S.r.l. Roberto Parente & c. S.r.l. Consumer electronics S.p.A. Barni carlo S.p.A. G.R.E. – Grossisti Riuniti Elettrodomestici S.p.A. COPRE soc. coop. a r.l. DICAL S.r.l. DML S.r.l. Eurocom D.l.e. S.p.A. Falco S.p.A. Nordest Distribuzione S.r.l. Jumbo S.p.A. Galiano Dino S.r.l. Nextouch S.p.A. Schiavotto S.r.l. Sinergy

Store online: Samsung Shop Online Amazon.it (solo venduti e spediti da Amazon) Monclick.it Freeshop



Riproponendo questa promo, Samsung spera di continuare a spingere le vendite dei propri flagship, quest’anno accattivanti come non mai grazie alla presenza del SoC Snapdragon 8 Gen 2 for Galaxy di Qualcomm, possibile “one off” almeno dalle nostre parti.

I dispositivi del colosso sudcoreano sono inoltre super affidabili grazie al supporto software più longevo e puntuale dell’intero panorama Android.

