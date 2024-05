Telepass è uno dei servizi più chiacchierati del momento: gli aumenti del canone mensile annunciati di recente hanno messo “in subbuglio” il mercato dei servizi di telepedaggio, con UnipolMove e MooneyGo pronti ad approfittare del momento. Ma come funziona e cosa offre l’app Telepass per Android? Dopo aver dato uno sguardo più approfondito ai servizi dell’app UnipolMove, oggi scopriamo più da vicino quella di Telepass.

Com’è e come funziona l’app Telepass per Android

Il telepedaggio di Telepass è operativo in Italia addirittura dal 1989, e per tanti anni non c’è stato un vero concorrente: potendo contare di fatto su una situazione di monopolio, il servizio si è diffuso raggiungendo tantissimi italiani nel corso degli anni. Con la legge sulla liberalizzazione del mercato del telepedaggio voluta dall’Unione Europea, la questione si è allargata negli ultimi anni con due concorrenti, ossia UnipolMove e MooneyGo.

Con il passare del tempo, Telepass ha integrato sempre più funzionalità all’interno del servizio e della sua app, e quest’oggi diamo un’occhiata più da vicino proprio a quest’ultima. L’applicazione ufficiale è disponibile su Google Play Store, AppGallery di Huawei e App Store di Apple, e consente di tenere traccia delle spese per i pedaggi autostradali e non solo.

L’app Telepass per Android risulta molto completa e si divide sostanzialmente in cinque sezioni, accessibili attraverso la barra di navigazione inferiore:

Riepilogo : qui è possibile trovare un riepilogo generale, con menu dedicati ai movimenti, alle fatture, alle promozioni, scorciatoie per le azioni più frequenti (come il cambio targa), eventuali promozioni, avvisi e notifiche (scadenze, novità, promo e rimborsi);

: qui è possibile trovare un riepilogo generale, con menu dedicati ai movimenti, alle fatture, alle promozioni, scorciatoie per le azioni più frequenti (come il cambio targa), eventuali promozioni, avvisi e notifiche (scadenze, novità, promo e rimborsi); Assicurazioni : qui si trovano diversi servizi aggiuntivi assicurativi, come RC Auto, Moto e Furgone, Assistenza stradale, Sci e Snowboard, Infortuni, Mobilità Protetta , Viaggi, Collisioni in Autostrada e non solo;

: qui si trovano diversi servizi aggiuntivi assicurativi, come RC Auto, Moto e Furgone, Assistenza stradale, Sci e Snowboard, Infortuni, Mobilità Protetta , Viaggi, Collisioni in Autostrada e non solo; Esplora : in questa ricchissima sezione, attivabile in modo completo solo con i servizi Plus, troviamo una mappa con indicazioni sui parcheggi con strisce blu, stazioni di rifornimento (anche per la ricarica elettrica), Skipass e non solo, ma anche l’accesso a servizi come Parcheggi convenzionati, Area C Milano, Vignette elettroniche, Mezzi pubblici, PagoPA, Bollo, Revisione, Treni, Voli, Traghetti e così via;

: in questa ricchissima sezione, attivabile in modo completo solo con i servizi Plus, troviamo una mappa con indicazioni sui parcheggi con strisce blu, stazioni di rifornimento (anche per la ricarica elettrica), Skipass e non solo, ma anche l’accesso a servizi come Parcheggi convenzionati, Area C Milano, Vignette elettroniche, Mezzi pubblici, PagoPA, Bollo, Revisione, Treni, Voli, Traghetti e così via; Veicoli : qui viene riportata la lista dei veicoli associati alle targhe (al massimo 2 per ciascun dispositivo Telepass); si possono modificare rapidamente le targhe e i veicoli (anche con “avatar” e nomi personalizzati), ma anche consultare le scadenze relative a RC Auto e Bollo;

: qui viene riportata la lista dei veicoli associati alle targhe (al massimo 2 per ciascun dispositivo Telepass); si possono modificare rapidamente le targhe e i veicoli (anche con “avatar” e nomi personalizzati), ma anche consultare le scadenze relative a RC Auto e Bollo; Menu: qui si trovano le sezioni dedicate all’account Telepass, ai dispositivi, al contratto, al metodo di pagamento, ai codici promozionali e all’assistenza.

Se siete soliti utilizzare il servizio quasi esclusivamente per il telepedaggio, allora conoscerete già piuttosto bene la sezione principale del Riepilogo: come detto, in questa scheda è possibile controllare i costi del pedaggio, consultare le fatture, creare le note spesa e avere scorciatoie per le principali funzioni.

La sezione più ricca è comunque quella Esplora, dove si possono trovare la maggior parte dei servizi “accessori”. A seconda del tipo di abbonamento e delle funzionalità attive, in questa sezione è possibile trovare non solo la mappa, ma anche i vari servizi relativi a parcheggi, stazioni di rifornimento, Area C Milano, traghetti, Skipass, biglietti ATM, Bollo auto e moto, biglietti di mezzi pubblici, taxi, servizi di sharing, PagoPA, soccorso stradale, revisioni, vignette elettroniche, lavaggio auto, voli, Venezia Pass, noleggio a lungo termine e non solo. Per utilizzare alcuni di questi è necessario disporre dell’opzione Plus (che normalmente ha un costo di 1 euro in più al mese, ma dipende dalle promozioni attive).

Al momento il costo mensile dell’abbonamento base di Telepass è di 1,83 euro, ma a partire dal 1° luglio 2024 passerà a 3,90 euro al mese (4,90 euro al mese per Telepass Plus). A causa di questo aumento, nel caso non riteniate fondamentali i servizi che offre in più rispetto alla concorrenza, avete a disposizione Unipolmove e MooneyGo come alternative più economiche (1,50 euro al mese); il primo propone anche un anno di canone gratuito.

Download app Telepass

L’app Telepass per Android è disponibile al download gratuito sul Google Play Store, ma se avete un dispositivo Apple o Huawei potete trovare la versione corrispondente su App Store e su AppGallery. Per scaricare la versione per il sistema operativo di Google potete semplicemente seguire il badge qui in basso.