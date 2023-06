Google ha da poco rilasciato un aggiornamento per Pixel Camera Services, il componente di sistema che funge da supporto per le funzionalità della fotocamera sugli smartphone della serie Pixel.

Le novità introdotte sono interessanti: oltre a ottimizzare le funzionalità già esistenti e risolvere alcuni bug, l’aggiornamento è chiaramente orientato verso i futuri sviluppi delle potenzialità fotografiche dei Pixel, anche attraverso le app di terze parti. Scopriamo tutti i dettagli.

Pixel Camera Services si aggiorna

A integrazione del corposo Pixel Feature Drop di giugno 2023 (in accoppiata con Android 13 QPR3), Google ha rilasciato per i propri smartphone supportati (ovvero Pixel 4a e modelli successivi) tanti aggiornamenti ad app e componenti di sistema per sbloccare le tante funzionalità introdotte.

Oltre all’aggiornamento dell’app Emoji Workshop Wallpaper, necessario per ricevere la funzionalità sfondi emoji, è stata recentemente aggiornata l’app Google Fotocamera per permettere al Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione) di ricevere la nuova funzionalità di video-macro e a tutti gli altri Pixel alimentati da SoC Tensor (ovvero quelli delle famiglie Pixel 6 e Pixel 7) di ricevere la funzionalità di auto-scatto mostrando il palmo della mano.

Dietro le quinte dell’app Google Fotocamera gira Pixel Camera Services, un componente di sistema che gestisce tutte le funzionalità fotografiche degli smartphone Made by Google. Questo componente di sistema è stato recentemente aggiornato, giungendo alla versione 1.1.541011388.00 e introducendo un paio di novità interessanti in ottica futura (per dovere di cronaca, va sottolineato che la versione 1.1 era stata già raggiunta un paio di settimane fa, a distanza di sei mesi dal precedente ultimo rilascio intermedio della versione 1.0).

Le novità dell’aggiornamento

Con il rilascio della versione 1.1.541011388.00 di Pixel Camera Services, Google ha provveduto a introdurre il changelog legato alla versione 1.1, aiutandoci a capire quali siano le novità “sotto al cofano” legate alle funzionalità fotografiche degli smartphone Pixel.

Le novità, come anticipato, sono un paio e vanno ad aggiungersi alla classica “correzione di bug e miglioramenti delle prestazioni“. In primo luogo, Pixel Camera Services supporta ora Android 14, il sistema operativo attualmente in fase di sviluppo (siamo giunti alla beta 3.1).

In secondo luogo, a ulteriore testimonianza del fatto che l’aggiornamento si configuri in chiave futura, sono state rese disponibili alcune funzionalità fotografiche per le app di terze parti. Nello specifico, le funzionaltià sono la messa a fuoco automatica, la messa a fuoco manuale e lo zoom in modalità “Foto notturna”.

Gli sviluppatori di app di terze parti potranno così ottimizzare le proprie app (ovviamente quelle che sfruttano le API della fotocamera) per ottenere risultati fotografici migliori sfruttando la fotocamera interna all’app sugli smartphone della gamma Pixel.

Come aggiornare questo componente di sistema

Play Camera Services è un componente di sistema preinstallato sui dispositivi della gamma Pixel e viene aggiornato attraverso il Google Play Store per fare in modo che sui dispositivi supportati siano presenti sempre le versioni più aggiornate e ottimizzate di tutte le funzionalità.

Per aggiornare l’app, dunque, basterà verificare la presenza dell’aggiornamento attraverso lo store ufficiale tramite la procedura classica () o raggiungendo la pagina dell’app tramite il badge sottostante e premendo su “Aggiorna“.

L’aggiornamento alla versione 1.1.541011388.00 è attualmente in fase di rilascio graduale: potrebbero volerci alcune ore prima che raggiunga anche il vostro Pixel supportato.

Potrebbero interessarti anche: Questo leak svela tutto dei display dei Google Pixel 8 e Google illustra 13 modi per personalizzare uno smartphone Pixel