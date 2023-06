L’ultimo aggiornamento di WhatsApp Beta rinnova tastiera e Community

Nelle scorse ore, il team di sviluppo di WhatsApp ha dato il via al rilascio di un nuovo aggiornamento per il ramo beta dell’arcinota applicazione di messaggistica, arrivata così alla versione 2.23.12.13 per dispositivi Android. Le novità che i beta tester di WhatsApp ottengono di poter provare in anteprima toccano la tastiera e le impostazioni delle Community.

Nei giorni e nelle settimane precedenti, vi abbiamo raccontato in dettaglio tutte le novità relative a WhatsApp: dalla nuova interfaccia grafica per i dispositivi Android al blocco delle singole chat tramite impronta digitale, fino alla novità più attesa di tutte: la possibilità di modificare i messaggi inviati. Per le notizie relative al mondo Android, potete fare riferimento alla nostra pagina disponibile a questo link; per tutte quelle riguardanti l’app per iOS e Desktop, vi basterà invece cliccare su questo link.

WhatsApp Beta 2.23.12.13: le novità dell’aggiornamento

Qualche giorno addietro, nel nostro articolo dedicato all’aggiornamento WhatsApp Beta 2.23.12.8, vi avevamo parlato della nuova tastiera in fase di sviluppo: il rinnovamento di questa funzione essenziale dell’app è finalizzato ad offrire un’esperienza di digitazione ancora più intuitiva e si caratterizza per una barra delle categorie di emoji di più facile accesso e per il riposizionamento di vari elementi.

Ebbene, meno di una settimana più tardi, il roll out della nuova tastiera di WhatsApp ha già preso il via, facendo capolino nell’app di alcuni fortunati utenti della versione Beta 2.23.12.13, disponibile al download per tutti gli iscritti tramite il Google Play Store.

Come potete vedere dallo screenshot riportato qui sotto, basta aprire una chat qualsiasi e posizionarsi nel campo di inserimento del testo per verificare la disponibilità della novità descritta. Alcuni utenti — ancora meno numerosi e ancora più fortunati — hanno già adocchiato persino il riposizionamento dei tasti per la condivisione di file multimediali e per la tastiera delle emoji.

Ad ogni modo, non si tratta dell’unico cambiamento in distribuzione con questa versione dell’app: l’aggiornamento porta in dote anche una nuova sezione denominata “Community Settings” (“Impostazioni della Community”), la quale è destinata agli amministratori delle community e consente loro di decidere chi sia autorizzato ad aggiungere dei gruppi alla community. Per impostazione predefinita, l’autorizzazione in discorso è riservata ai soli amministratori, tuttavia questi ultimi possono decidere di attribuire lo stesso potere anche ad altri utenti — magari perché particolarmente meritevoli di fiducia.

Entrambe le novità descritte sono attualmente in roll out per gli utenti di WhatsApp Beta per Android e, di conseguenza, verranno rese disponibili per tutti nelle prossime settimane.

Come aggiornare WhatsApp per Android e iscriversi al programma Beta

Se non volete rischiare di perdervi le ultime novità — dalle più piccole alle più importanti — e gli ultimi miglioramenti rilasciati ufficialmente dal team di WhatsApp, potete verificare di avere installato la versione più recente dell’app disponibile direttamente dal Google Play Store, cliccando sul badge sottostante.

Nel caso in cui, invece, siate desiderosi di provare in anteprima le novità proposte da WhatsApp Beta per Android, potete procedere iscrivendovi al Programma Beta (potete trovare la pagina dedicata al programma dedicato seguendo questo link). Se il programma beta è al completo, potete sempre procedere con l’installazione manuale dei relativi file APK, scaricabili dal portale APK Mirror (la cui pagina dedicata è raggiungibile cliccando su questo link). Per maggiori dettagli sui metodi di aggiornamento di WhatsApp, vi ricordiamo che potete consultare il nostro articolo dedicato.