È arrivato il momento delle Community di WhatsApp, dopo mesi di anticipazioni: a darne notizia è l’azienda stessa tramite un comunicato stampa, con il quale spiega un po’ come funzionano e a che cosa servono. Le novità per WhatsApp però non finiscono qua perché all’interno del comunicato ce ne sono altre che aspettavamo da tempo.

Sono arrivate le Community di WhatsApp

Ebbene sì. Partiamo da loro, che sono sicuramente la novità più attesa e chiacchierata degli ultimi mesi. Le Community sono in fase di rilascio a partire da oggi per tutti gli utenti e sono accessibili, non appena disponibili per il proprio profilo, attraverso una nuova scheda dedicata presente all’interno di WhatsApp. Da qui, da questa nuova scheda, è possibile creare una nuova community da zero e aggiungere al suo interno gruppi già esistenti, come vicinato, scuola, lavoro e qualsiasi altro.

Una volta creata una community, è possibile avere il pieno controllo sulla sua gestione passando facilmente da un gruppo a un altro, inviando aggiornamenti importanti ai membri e gestendo tutto ciò che riguarda i gruppi e le persone al suo interno, con la sicurezza della crittografia end-to-end. Le community, per farla breve, sono un modo per accorpare e avvicinare i gruppi simili e con interessi comuni al fine di averli a portata di mano, sia per quanto riguarda la gestione che la visualizzazione.

E ci sono anche altre tre funzioni per WhatsApp

Come anticipato in apertura, le novità annunciate da WhatsApp non si fermano alle Community. Nel comunicato si legge che da oggi WhatsApp permette di creare sondaggi all’interno delle conversazioni, di avviare chiamate di gruppo con 32 persone e gruppi con all’interno fino a 1024 membri.

Queste sono tutte novità che possono essere utilizzate con qualsiasi tipo di conversazione e gruppo, ma WhatsApp ci tiene a sottolineare che sono particolarmente utili per sfruttare al meglio le Community disponibili da oggi. Occhio alla schermata principale di WhatsApp, dunque!