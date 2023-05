Tramite un annuncio ufficiale sul portale del supporto Google, il team di YouTube ha annunciato che, a partire dal prossimo 26 giugno, la funzionalità “Storie” non sarà più disponibile all’interno dell’app.

Dietro la scelta di far fuori le Storie c’è il desiderio di dare la priorità ad altre funzionalità chiave della piattaforma, come i post della scheda Community, gli Shorts e i video in diretta.

Le “Storie” spariranno presto da YouTube

YouTube si appresta a salutare una delle funzionalità presenti da tempo al suo interno, ovvero le “Storie”. Introdotte nel novembre del 2017 con il nome “Reels”, le storie erano inizialmente disponibili solo per poche migliaia di utenti.

Il concetto è sempre lo stesso, visto ampiamente su altri social network (come Snapchat, Instagram e Facebook, giusto per portare alcuni esempi): gli utenti possono pubblicare foto/video di pochi secondi che sarebbero scomparse dopo un determinato lasso di tempo.

Pur essendo stata estesa nel tempo alla totalità degli utenti, la funzionalità, inizialmente pensata da YouTube come uno strumento da mettere nelle mani dei creators che avrebbero potuto aggiornare i propri seguaci (con promozioni per il proprio canale o contenuti dietro le quinte), non ha raggiunto la popolarità sperata.

Visto che, negli ultimi tempi, il focus della piattaforma si sta spostando verso gli Shorts, i post della Community e i video in diretta, era lecito aspettarsi che, se qualche ramo secco dovesse essere fatto fuori, sarebbe toccato proprio alle storie.

La spina verrà staccata il 26 giugno 2023

E qui arriviamo all’annuncio ufficiale, fatto dal team di YouTube tramite un post sul portale di supporto di Google. Di seguito riportiamo un estratto dell’annuncio, rivolto direttamente ai creatori di contenuti:

“Oggi ci sono molti modi per creare su YouTube: dai post della scheda Community agli Short, a quelli di lunga durata e dal vivo. Per dare la priorità a queste funzionalità chiave, le Storie non saranno più disponibili. A partire dal 26/06/2023 l’opzione per creare una nuova storia di YouTube non sarà più disponibile. Le storie già pubblicate in quella data scadranno 7 giorni dopo essere state originariamente condivise. Mentre le Storie stanno per scomparire, abbiamo visto che sia i post della scheda Community che gli Short di YouTube sono ottime alternative in grado di offrire preziose connessioni e conversazioni con il pubblico. I post della community di YouTube sono un’ottima scelta se desideri condividere aggiornamenti leggeri, avviare conversazioni o promuovere i tuoi contenuti di YouTube presso il tuo pubblico. Tra i creator che utilizzano sia i post che le Storie, i post in media generano molti più commenti e Mi piace rispetto alle Storie.”

Cosa verrà dopo le storie?

Recentemente il team di YouTube ha esteso l’accesso ai post della scheda Community (e quindi la possibilità di pubblicare post testuali, immagini, sondaggi visivi, sondaggi testuali o video) a milioni di creator, implementando alcune peculiarità delle Storie all’interno della funzionalità: in questo modo, la sezione Community diventa il vero strumento dei creator per raccontare tutti i retroscena del proprio lavoro.

Come anticipato, la piattaforma continuerà a spingere ulteriormente sugli Shorts, ancora in guerra aperta con i Reel del gruppo Meta e con TikTok. L’ultima novità riguardante gli Shorts è la possibilità di sfruttarli per rispondere ai commenti presenti sotto a un video o a un altro Short.

In conclusione, una curiosità: YouTube non è la prima piattaforma ad avere eliminato la propria versione delle storie; forse non molti ricorderanno che anche Twitter, nel 2020, lanciò la propria versione dei post effimeri chiamata Fleets e che scomparve dopo appena un anno (anche se pare che i Fleets potrebbero presto ritornare con una veste rinnovata)

