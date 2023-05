Il team di sviluppatori di YouTube Music ha avviato dei test relativi a una scheda “Samples” che potrebbe avere come obiettivo principale quello di mostrare Shorts incentrati sui video musicali.

Stando a quanto è possibile apprendere, si tratta di una soluzione che dovrebbe aiutare la diffusione dei contenuti Shorts e che, pertanto, mira a offrire agli utenti una soluzione alternativa a TikTok.

Come sta per cambiare YouTube Music su Android

Negli ultimi anni, la barra inferiore di YouTube Music su Android è stata composta da tre schede dedicate a Home, Esplora e Libreria, alle quali presto si potrebbe aggiungere una quarta scheda chiamata appunto Samples (posizionata accanto a Home).

Sebbene sia dedicata ai contenuti di YouTube Shorts, non usa la relativa icona ma due pulsanti play sovrapposti.

La copertina dell’album, il nome del brano e le informazioni relative all’artista vengono visualizzate in basso mentre sul bordo destro si trovano i pulsanti per il gradimento, l’aggiunta (a qualcosa), “Shorts”, la condivisione e la riproduzione.

Al momento non è chiaro se attraverso Samples si avrà accesso a YouTube Shorts o soltanto a video musicali presentati in formato verticale (la presenza sulla parte destra del pulsante “Shorts” di certo non aiuta a capire quelli che potrebbero essere i progetti del team di sviluppatori del colosso di Mountain View), senza escludere che possa trattarsi di una sorta di mix tra le due soluzioni.

Questa scheda Samples non è ancora stata messa a disposizione di tutti ed è soltanto in fase di test e, pertanto, non vi sono garanzie che venga effettivamente implementata nella versione stabile dell’applicazione.

