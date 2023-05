Negli ultimi mesi il team di sviluppatori di Google ha prestato più attenzioni del solito all’applicazione di YouTube dedicata ad Android TV, introducendo alcune novità che dovrebbero essere in grado di garantire agli utenti un’esperienza più piacevole.

Nelle scorse ore il colosso di Mountain View ha reso note quelle che sono le novità introdotte con l’aggiornamento di YouTube del primo trimestre del 2023 per le smart TV basate sulla piattaforma di Google.

Le novità di YouTube per Android TV

La prima novità è rappresentata dalla possibilità di passare in modo più semplice da un account all’altro mentre si guarda YouTube sulla TV, facilitando così la condivisione con gli altri membri della propria famiglia (tutti possono accedere alla piattaforma dallo stesso dispositivo, senza doversi disconnettere e accedere ogni volta).

Ed ancora, viene introdotta la possibilità di utilizzare il selettore di account per passare direttamente al profilo del proprio figlio nell’app YouTube Kids su smart TV, dispositivo di streaming o console per videogiochi (in precedenza era necessario accedere all’icona dell’app YouTube Kids sulla TV per avviare l’applicazione).

Altre novità sono rappresentate da una maggiore reattività per i video consigliati e dalla presenza degli Shorts nei risultati delle ricerche.

Gli utenti che guardano YouTube su un Android TV hanno ora la possibilità di utilizzare i comandi vocali di Google Assistant per iscriversi o annullare l’iscrizione a un canale e per mettere Mi piace o Non mi piace a un video durante la sua visione.

Infine, gli utenti hanno anche la possibilità di accedere ai contenuti dei podcast utilizzando il menu di navigazione a sinistra all’interno dell’app YouTube sulla TV (la pagina Podcast potrebbe trovarsi inizialmente nella scheda “Altro” ma si sposterà più in alto nel menu se si guardano più frequentemente i podcast).

Queste novità dovrebbero essere disponibili per tutti gli utenti nel corso dei prossimi giorni.