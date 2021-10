Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra è ufficiale a distanza di qualche giorno dall’anticipazione lanciata dalla stessa azienda. Il nuovo smartwatch costituisce un upgrade del modello TicWatch Pro 3 GPS proposto lo scorso anno e porta con sé miglioramenti su tutta la linea, tra materiali, performance e connettività: andiamo a scoprirlo insieme

Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra ufficiale: ecco caratteristiche e funzionalità

TicWatch Pro 3 Ultra è uno smartwatch Wear OS che mette a disposizione la piattaforma Qualcomm Snapdragon Wear 4100 con Dual Processor System, che secondo Mobvoi garantisce performance del 40% superiori rispetto al predecessore. In sua compagnia 1 GB di RAM e 8 GB di memoria interna. Miglioramenti anche nei materiali, con lo standard US Military 810G (MIL-STD-810G) e la resistenza a temperature estreme, umidità, radiazioni solari, urti, bassa pressione e naturalmente ad acqua e polvere (certificazione IP68).

A bordo abbiamo un Dual Display da 1,4 pollici con funzione always on composto da un pannello AMOLED a risoluzione 454 x 454 e da un FTSN pensato per l’efficienza energetica, con vetro Corning Gorilla Anti-Fingerprint Cover Glass. Mobvoi ha pensato di far fare all’orologio dei passi avanti pure dal punto di vista dell’autonomia, portandola a 72 ore in Smart Mode e a 45 giorni in Essential Mode (la batteria è da 577 mAh). Il tutto con la possibilità di personalizzare completamente lo schermo FSTN con 18 opzioni di colore.

Lato connettività troviamo Bluetooth 5.0, Wi-Fi 802.11 b/g/n, GPS+Glonass+Galileo+Beidou+QZSS e NFC per i pagamenti con Google Pay. L’apposita versione, che arriverà più avanti, potrà anche contare sul 4G. Non mancano speaker, microfono, vibrazione, PPG, sensore SpO2, barometro, bussola, accelerometro e giroscopio.

Lo smartwatch offre tante funzionalità smart per la salute e il fitness (contapassi, monitoraggio del sonno e dell’attività fisica con oltre 20 tipologie di allenamenti, misurazione del livello di ossigeno nel sangue SpO2, della frequenza del battito cardiaco, identificazione della fibrillazione atriale, gestione dello stress).

TicWatch Pro 3 Ultra è costruito in acciaio inossidabile e potrà essere acquistato con cinturino Fluoro Rubber (versione GPS) o Genuine Leather Silicone Strap (4G), entrambi da 22 mm.

Prezzi e uscita di Mobvoi TicWatch Pro 3 Ultra

TicWatch Pro 3 Ultra GPS è già disponibile all’acquisto sul sito ufficiale al prezzo di 299,99 euro nella colorazione Shadow Black e arriverà anche su Amazon. TicWatch Pro 3 Ultra 4G sarà invece disponibile nel corso del mese di novembre 2021 al prezzo di 359,99 euro, sempre presso i citati shop online.

