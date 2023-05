Annunciata ufficialmente come novità portata al debutto dagli ultimi due smarphone nati in casa HONOR, ovvero il flagship canonico Magic5 Pro e il flagship pieghevole a libro Magic Vs, la HONOR MagicOS 7.1 si appresta ora ad arrivare su altri smartphone del produttore cinese.

HONOR ha infatti svelato il programma di lancio dell’aggiornamento, rilasciando informazioni sui modelli che lo riceveranno e sulle tempistiche, oltre a mettere in risalto nuovamente le principali novità che esso porta con sé.

È ufficiale il programma di lancio della HONOR MagicOS 7.1

Come anticipato in apertura, HONOR ha annuciato ufficialmente il programma di lancio dell’aggiornamento HONOR MagicOS 7.1 che sarà presto disponibile su una serie di smartphone del produttore cinese.

L’obiettivo principale dell’aggiornamento è quello di fornire ai propri clienti esperienze d’uso smart e senza interruzione, potenziando la collaborazione tra dispositivi all’interno di un ecosistema sempre più esteso.

Di seguito riportiamo le parole di George Zhao, CEO di HONOR Device Co, Ltd., che ha commentato così il lancio dell’aggiornamento:

“L’ultimo MagicOS 7.1 è una vera e propria testimonianza della tecnologia human-centric di HONOR e del nostro impegno per creare un nuovo mondo intelligente per tutti. Grazie alla connettività migliorata e alle funzionalità di collaborazione tra dispositivi, HONOR MagicOS 7.1 pone l’utente al centro di tutte le interazioni con il dispositivo, consentendogli di fare ancora di più con i propri dispositivi HONOR.”

I punti chiave dell’aggiornamento

Tramite il comunicato stampa che annuncia il programma di lancio dell’aggiornamento, HONOR ha voluto sottolinearne le caratteristiche principali, pensate per migliorare la produttività dei propri utenti, specie di quelli che utilizzano contemporaneamente più di un dispositivo (tra smartphone, tablet e notebook) del produttore cinese.

HONOR MagicOS 7.1 è un sistema operativo basato su Android 13 che offre una vasta gamma di funzioni intelligenti per aumentare la produttività degli utenti. Grazie alla funzione MagicRing, che permette la condivisione di servizi tra dispositivi, l’aggiornamento elimina la necessità di connessioni che sono normalmente richieste dalle soluzioni tradizionali.

Questa funzione, già introdotta con il precedente aggiornamento, consente a più dispositivi di connettersi automaticamente tra loro, offre controlli incrociati e fa in modo che i dispositivi abbiano “consapevolezza” della posizione, semplificando l’uso di più schermi contemporaneamente. Oltre al trasferimento di file, alla ricezione di chiamate in arrivo e alla notifica dei messaggi, la collaborazione tra più dispositivi consente agli utenti di utilizzare la stessa tastiera e lo stesso mouse su più dispositivi, aiutandoli a gestire le attività quotidiane in modo efficiente.

Tra le novità di HONOR Notes ci sono il supporto a una nuova gesture di scorrimento con tre dita per contrassegnare rapidamente le informazioni, l’annotazione di file PDF e la sincronizzazione di audio e testo per migliorare la produttività degli utenti in movimento.

HONOR Notes supporta anche la sincronizzazione dei dati e la collaborazione tra diversi dispositivi, garantendo una maggiore comodità e assicurando che gli utenti abbiano sempre accesso ai loro appunti, indipendentemente dal dispositivo HONOR che stanno utilizzando.

Tutte queste novità si aggiungono a quelle già introdotte con il precedente aggiornamento alla HONOR MagicOS 7. Per maggiori informazioni, vi rimandiamo alla pagina dedicata all’interfaccia proprietaria sul sito ufficiale del produttore cinese.

Su quali smartphone arriverà la HONOR MagicOS 7.1

Stando a quanto comunicato dalla divisione italiana di HONOR, l’aggiornamento è già in distribuzione per il flagship dello scorso anno HONOR Magic4 Pro (trovate qui la nostra recensione). Per verificare la presenza dell’aggiornamento sullo smartphone, sarà sufficiente seguire il percorso “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software”.

L’aggiornamento alla HONOR MagicOS 7.1 sarà presto distribuito anche su molti altri smartphone del produttore cinese. Ecco quali:

Se per i primi cinque modelli della lista l’aggiornamento è previsto in “tempi brevi”, per gli ultimi tre modelli della lista l’aggiornamento sarà distribuito nel terzo trimestre del 2023.

