HONOR Magic5 Lite è uno smartphone di fascia media annunciato per il mercato italiano il 21 febbraio 2023. Si tratta del primo membro della neo famiglia Magic5 che ben presto si arricchirà di almeno un secondo smartphone di fascia più alta, ovvero HONOR Magic5 Pro in rampa di lancio per il Mobile World Congress 2023.

HONO Magic5 Lite non si propone come il miglior camera phone della fascia media, seppur il design spinga molto su questo aspetto, bensì come il migliore per autonomia e per design. Ecco tutto ciò che c’è da sapere nella nostra recensione.

Unboxing di HONOR Magic5 Lite

La confezione di HONOR Magic5 Lite contiene esclusivamente il telefono e un cavo USB Type-C per ricarica e trasferimento file, è assente dunque l’alimentatore che comunque viene fornito in omaggio in bundle all’acquisto sul sito HiHonor (insieme ad altri prodotti).

Video recensione di HONOR Magic5 Lite

Nella nostra video recensione di HONOR Magic5 Lite potete vederlo più nel dettaglio soprattutto nell’aspetto del design.

Design & Ergonomia

Il punto di forza principale di HONOR Magic5 Lite è il design. L’azienda ha portato sulla fascia media i canoni estetici visti finora esclusivamente sulla fascia alta come ad esempio la stondatura dei bordi del display e il ring design del modulo fotografico. Questo si aggiunge ad altre due caratteristiche di HONOR Magic5 Lite distintive, di rilievo se si pensa che all’interno (oltre a tutti i chip vari) c’è anche una batteria da 5100 mAh: si tratta del peso piuma di 175 grammi, e dello spessore ridotto ai minimi termini pari a 7,9 mm.

Il secondo grande punto di forza di questo smartphone è il display: 6,67” a tecnologia OLED e che arriva fino a 120 Hz di refresh rate, con risoluzione FHD+. Si tratta di un’ottimo pannello con una qualità da riferimento per la fascia di prezzo. I colori sono brillanti, l’alto refresh rate fa scorrere le animazioni in maniera fluida e non ci sono difetti da segnalare. Sotto al display poi è presente il sensore di impronte digitali che è reattivo e sicuro per lo sblocco dello schermo.

Pecca invece sull’ambito audio dove, seppur forte e di buona qualità, fuoriesce da un singolo speaker posto inferiormente non offrendo dunque alcun effetto stereo.

Prestazioni

Il processore di HONOR Magic5 Lite è il Qualcomm Snapdragon 695G che, come detto nelle recensioni di altri smartphone con lo stesso processore, rappresenta un po’ un limite dal punto di vista delle prestazioni.

A metterci una pezza ci pensa il sistema operativo di HONOR che risulta snello e ottimizzato per girare anche su un processore come questo. Superati infatti i tentennamenti il sistema inizia a rispondere con più reattività. È affiancato da 6 GB di memoria RAM (espandibili virtualmente con ulteriori 5 GB tramite la funzione RAM Turbo) e 128 GB di memoria interna, di cui circa 20 GB occupati dal sistema operativo.

Molto bene invece sul fronte della connettività e della ricezione, è uno smartphone che prende bene e che non presenta difetti in tal senso, anzi è sicuramente indicato a chi cerca qualità su questo aspetto.

Funzionalità

HONOR Magic5 Lite arriva sul mercato con Android 12 e interfaccia grafica Magic UI 6.1, e sicuramente riceverà l’aggiornamento ad Android 13 e Magic UI 7 di cui si vocifera già ampiamente e prossima al lancio. La questione aggiornamenti resta un punto caldo per HONOR che deve indubbiamente cambiare qualcosa a livello di strategia, seguiranno sicuramente novità in futuro.

A livello funzionale non ci sono dunque novità degne di nota e tutto è invariato rispetto a quanto offre il precedente HONOR Magic4 Lite o HONOR 70. Unica differenza è la comparsa di una nuova applicazione chiamata App Market che è di fatto uno store alternativo di applicazioni (che si aggiunge al Google Play Store comunque presente, insieme ai servizi e alle app di Google).

Fotocamera

HONOR Magic è la serie di smartphone della casa che spinge maggiormente sul comparto fotografico tuttavia le migliori qualità sono spesso relegate al prodotto di fascia alta. HONOR Magic5 Lite infatti non si può considerare un camera phone e di fatto può contare su un sensore principale da 64 megapixel, un sensore ultra grandangolare da 5 megapixel e un sensore macro da 2 megapixel.

La qualità non è di altissimo livello, soprattutto per la fascia di prezzo che ricopre al lancio. Rispetto al precedente HONOR Magic4 Lite sicuramente offre qualcosa in più ma un HONOR 70 (il cui prezzo no dista troppo) risulta comunque essere su un altro livello e preferibile per chi cerca un buon comparto fotografico.

Le foto col sensore principale tuttavia non sono male, anche grazie all’intervento corposo dell’HDR che salva in corner il risultato. Dove soffre di più è ovviamente in condizioni di scarsa illuminazioni e nelle foto scattate con la ultra grandangolare dove la risoluzione rappresenta un limite evidente.

In ambito video, così come tutti gli smartphone con il medesimo processore, non può registrare alla risoluzione 4K ma solo fino in FHD a 30 fps, qui purtroppo si fa mancare una qualsiasi sorta di stabilizzazione sia elettronica che digitale.

Batteria & Autonomia

La batteria di HONOR Magic5 Lite è da 5100 mAh ed offre un’autonomia spaventosa. HONOR comunica 3 giorni ed effettivamente è proprio così con un utilizzo non troppo intenso dello smartphone, se invece lo utilizzate molto comunque non faticherete a chiudere 2 giorni con anche oltre 8-9 ore di display acceso, ovvero di utilizzo attivo. Inoltre supporta la ricarica rapida a 40 W che permette di ricaricare lo smartphone in poco più di un’ora da zero a cento. Non è invece dotato di ricarica wireless.

Le motivazioni di questo risultato sono da imputarsi a principalmente 3 aspetti: la grossa capienza della batteria, un quasi nullo consumo in standby grazie all’ottimizzazione software e un processore particolarmente poco energivoro.

In conclusione

HONOR Magic5 Lite è disponibile in Italia al prezzo di 389,90 euro a partire dal 21 febbraio 2023 e, fin da subito, proposto in bundle.

Dal 21 al 28 febbraio infatti chi acquisterà HONOR Magic5 Lite riceverà 30€ di sconto e in regalo le Honor Earbuds 2 Lite, l’Honor SuperCharge caricabatterie da 66w, la cover con le decorazioni di Honor Talents, e anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo.

Dal 1° marzo invece sarà disponibile in bundle con Honor Band7, Honor SuperCharge caricabatterie da 66w, la cover con le decorazioni di Honor Talents, e inclusa anche la garanzia di 6 mesi per gli interventi di riparazione schermo.

HONOR Magic5 Lite è indubbiamente uno smartphone valido per chi ha fra le priorità batteria, display, ricezione e design, purtroppo però è carente su fotocamera e (in parte) prestazioni, su cui bisogna chiudere un occhio. Cosa non facile se si guarda al prezzo che, seppur calmierato dagli interessanti bundle, risulti alto. Considerato tutto ci aspettiamo che possa ben presto scivolare sotto la soglia dei 300 euro dove può invece risultare un valido acquisto.

HONOR Magic5 Lite è disponibile all’acquisto sul sito ufficiale HiHonor.