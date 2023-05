OpenSignal ha diffuso nella giornata di oggi un nuovo rapporto riguardante l’attuale panorama del settore della telefonia e della qualità dei servizi messi a disposizione degli utenti. A ottenere la maggior parte degli allori è stata Vodafone, la quale si conferma un punto di riferimento del settore, la cui rete è risultata la migliore nella maggior parte delle categorie in cui si articola l’analisi di OpenSignal seguita da vicino da TIM, WINDTRE, Fastweb e Iliad che hanno conseguito alcuni successi rilevanti. Il consueto report di OpenSignal rappresenta ormai un appuntamento chiave per comprendere la qualità delle reti offerte dai maggiori operatori sul mercato italiano. Ecco tutti i dettagli.

Il nuovo rapporto di OpenSignal premia la qualità della rete Vodafone

Vodafone si aggiudica i premi Excellent Consistent Quality e Core Consistent Quality con un punteggio rispettivamente di 81,8% e 92,1% nei test di OpenSignal lasciandosi alle spalle Iliad staccata di cinque punti percentuale. La prima categoria è legata alla percentuale dei test degli utenti che hanno soddisfatto le soglie di prestazioni minime consigliate per guardare video HD, fare videoconferenze di gruppo e giocare. La seconda, invece, è legata alla percentuale di test che hanno soddisfatto le soglie di prestazioni minime consigliate per applicazioni a prestazioni inferiori, inclusi video SD, chiamate vocali e navigazione web. Si tratta del terzo trionfo consecutivo in entrambe le categorie per l’operatore.

Come anticipato, Vodafone trionfa per quanto riguarda l’esperienza complessiva degli utenti, ottenendo successi nelle seguenti categorie:

Esperienza video

Esperienza video game

Esperienza con app vocali

Esperienza velocità di download

Esperienza velocità di upload

In questa categoria in particolare, il report ha stimato che gli utenti Vodafone registrano una velocità media di download più elevata, pari a 37,2 Mbps, 1,6 Mbps (4,6%) in più rispetto alla seconda classificata, Fastweb. Gli utenti Vodafone vedono una velocità media complessiva di upload di 11 Mbps, con WindTre staccata di soli 0,3 Mbps dietro al vincitore.

Iliad e WINDTRE condividono il premio per la migliore copertura

Nonostante l’attenzione sia stata polarizzata da Vodafone, gli altri operatori hanno conseguito successi in alcune categorie chiave surclassando proprio l’operatore inglese.

Stiamo parlando del premio Availability – che misura la disponibilità della copertura 3G o superiore sul territorio – il quale ha visto trionfare a pari merito Iliad e WINDTRE rispettivamente nelle regioni del centro-sud e in quelle settentrionali. Stando ai dati diffusi da OpenSignal, gli utenti Iliad e WINDTRE trascorrono il 98.7% del tempo con un segnale 3G o superiore.

OpenSignal premia la velocità in 5G della rete TIM, per la quarta volta di seguito

Benché Vodafone abbia riportato velocità superiori in 4G sia in upload che download, lo scettro delle velocità più elevate in 5G in entrambe le categorie viene conquistato da TIM (per la quarta volta consecutiva); gli utenti dell’operatore italiano, infatti, usufruiscono di una velocità media in download 5G più elevata, pari a 270,4 Mbps. TIM, peraltro, si assicura un vantaggio di 75,1 Mbps rispetto al punteggio di 195,4 Mbps del secondo classificato, Vodafone. TIM vince anche il premio per la 5G Upload Speed con un punteggio di 25,5 Mbps e un vantaggio di 3,3 Mbps.

Infine la migliore rete 5G per disponibilità e copertura si è rivelata quella di Fastweb che ha conquistato i premi 5G Availability e 5G Reach.

Di seguito potete trovare la tabella completa dei vari premi; qualora voleste consultare il report di OpenSignal in versione integrale esso è disponibile al link sottostante che trovate in fonte.

