Vodafone annuncia un’iniziativa grazie alla quale offre in regalo ad alcuni fortunati clienti la promozione Infinito 12 Mesi con minuti, SMS e Giga illimitati in 5G per un anno, questa volta con attivazione direttamente tramite app senza la necessità di recarsi in negozio. Il regalo arriva in un periodo in cui l’operatore ha esteso le capacità della propria promozione Vodafone OneNumber ad alcuni smartwatch Android regalando, peraltro, sei mesi gratuiti, ma ha annunciato l’ennesima rimodulazione per i clienti.

Vodafone regala il tutto illimitato per un anno intero

Come anticipato, già alcuni clienti dell’operatore hanno segnalato la ricezione della promozione Infinito 12 Mesi Gratis attraverso una notifica dell’app My Vodafone; una soluzione nuova per quanto riguarda questo tipologie di offerte le quali, solitamente, vengono rese disponibili attraverso gli SMS promozionali, l’area Fai Da Te sul sito ufficiale, l’assistente ToBi o recandosi direttamente in un negozio dell’operatore.

La promozione gratuita fa la sua comparsa nella sezione dell’applicazione dedicata alle offerte e nel dettaglio offre minuti illimitati verso i numeri fissi e mobili nazionali, SMS illimitati verso tutti i numeri nazionali e Giga illimitati in Italia in 5G alla massima velocità disponibile per navigare su APN mobile.vodafone.it, iphone.vodafone.it, wap.omnitel.it e web.omnitel.it e anche in hotspot. Il tutto per un periodo di 12 mesi al termine del quale la promozione si disattiverà automaticamente. Non sono previsti, peraltro, costi di attivazione o disattivazione.

Un dettaglio da sottolineare riguarda l’argomento Giga in Roaming UE i quali, venendo calcolati in base alla propria spesa mensile e trattandosi di una promozione gratuita, non concorrono ad aumentare l’ammontare di giga in Unione Europea e Regno Unito rispetto alla propria offerta originale.

La promozione non si applica ai clienti già in possesso di un’offerta appartenente alla gamma Infinito né a coloro i quali hanno una tariffa a consumo.

Specifichiamo che l’unica modalità di attivazione della promozione Infinito 12 Mesi Gratis è tramite l’app dell’operatore pertanto non sarà possibile abilitare l’offerta tramite il servizio clienti del 190 o recandosi in un punto vendita Vodafone.

