Proprio nella giornata di ieri abbiamo visto come l’operatore di telefonia mobile Vodafone fosse intenzionato ad effettuare alcune rimodulazioni per i clienti con offerte Bronze, Silver e Gold; ora giunge la notizia di nuovi aumenti all’orizzonte per altri clienti dell’operatore.

Vodafone prepara nuove rimodulazioni, 3,99 euro al mese in più per alcuni clienti

Purtroppo alcuni clienti dell’operatore stanno ricevendo, o riceveranno nei prossimi giorni, un SMS informativo con il quale Vodafone informa delle rimodulazioni che verranno messe in atto dal mese di aprile; di seguito un esempio dell’SMS appena citato:

Modifica contrattuale: viste le mutate condizioni economiche e di mercato, dal rinnovo successivo al 21/04 il costo della tua offerta aumenta di 3,99 euro al mese. Recesso o cambio operatore senza penali né costi entro il giorno 21/05 con causale modifica condizioni contrattuali via raccomandata A/R, PEC, su voda.it/disdettalineamobile o nei negozi Vodafone. Maggiori dettagli al 42590.

Come potete notare c’è una differenza sostanziale rispetto a quanto visto ieri, in questa occasione infatti, oltre a vedersi addebitare un importo maggiore sul canone mensile, gli utenti non avranno la possibilità di mantenere il prezzo della propria attuale offerta tariffaria optando per una versione Light; tuttavia in alcuni casi gli utenti potrebbero essere contattati dal Servizio Clienti dell’operatore che, pur di non perdere i clienti, potrebbe offrire loro una promozione ad hoc.

Non è chiaro al momento quali opzioni tariffarie siano coinvolte dalla rimodulazione in questione, ma giungono notizie riguardo a clienti che hanno ricevuto l’SMS avendo attive delle offerte Vodafone Special, Infinito International Edition e Vodafone Silver.

Come comunicato nel messaggio dall’operatore, l’aumento di 3,99 euro del canone mensile verrà applicato a partire dal rinnovo successivo al 21 aprile 2023, qualora gli utenti non volessero sottostare alla modifica unilaterale del contratto proposta da Vodafone, hanno facoltà di esercitare gratuitamente il diritto di recesso entro il 21 maggio 2023 secondo le seguenti modalità:

via PEC all’indirizzo disdette@vodafone.pec.it

con raccomandata A/R a Servizio Clienti Vodafone, casella postale 190 10015 Ivrea, Torino

chiamando il Servizio Clienti Vodafone al 190

recandosi in un negozio fisico Vodafone

attraverso il sito dell’operatore compilando l’apposito modulo

