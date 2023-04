Vodafone ha recentemente lanciato una promozione allettante per chi è interessato all’acquisto dello smartwatch Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE. La nuova offerta prevede sei mesi gratuiti di OneNumber, il servizio che consente di condividere la propria offerta mobile sulla eSIM del dispositivo indossabile, mantenendo lo stesso numero di telefono, al termine dei quali il servizio si disattiverà in automatico. Fino ad ora, OneNumber era compatibile solo con gli Apple Watch, ma grazie a questa iniziativa, anche gli utenti di smartphone Android potranno beneficiarne. Vediamo i dettagli dell’offerta e come aderire.

Come funziona l’offerta che include Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE

La promozione è stata annunciata proprio in queste ore sul sito ufficiale di Vodafone, dove è presente un banner dedicato nella home page. Ricordiamo che il servizio Vodafone OneNumber permette di utilizzare lo stesso numero e l’offerta Vodafone (minuti e Giga) su uno degli smartwatch compatibili, senza dover cambiare numero o acquistare una SIM secondaria. Gli smartwatch compatibili sono dotati di una eSIM integrata che, grazie a OneNumber, consente di condividere l’offerta con il dispositivo indossabile, rendendolo quindi totalmente indipendente dallo smartphone. In questo modo è possibile chiamare, rispondere a messaggi o email, ascoltare musica dallo smartwatch senza bisogno di avere fisicamente con sé il proprio telefono. Con l’introduzione dell’attuale promozione, Vodafone ha ampliato la compatibilità del servizio OneNumber, includendo anche il Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE.

Secondo quanto comunicato dall’azienda, i clienti Vodafone che acquistano il Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE a rate per 24 mesi potranno usufruire gratuitamente del servizio OneNumber per sei mesi, risparmiando 3,99 euro al mese. Il Galaxy Watch 5 Pro LTE (45 mm) è disponibile sul sito Vodafone al costo di 13,99 euro al mese per 24 mesi, con un anticipo di 69,99 euro. La promozione “Vodafone OneNumber Promo 6 mesi” è valida solo per l’acquisto del Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE fino al 31 luglio 2023, salvo eventuali proroghe, e solo se l’offerta Vodafone dell’utente è compatibile con il servizio. Al termine dei sei mesi gratuiti, il servizio OneNumber si disattiverà automaticamente.

Non è da escludere che in futuro il servizio Vodafone OneNumber possa diventare compatibile anche con altri smartwatch Samsung dotati di eSIM. Finora, la promo OneNumber era compatibile solo con gli iPhone 6s o modelli successivi con iOS 13 o versioni più recenti. Tuttavia, l’aggiunta del Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE tra i dispositivi compatibili estende il servizio anche agli smartphone Android, includendo quindi una fetta importante di potenziali clienti fino ad ora esclusi. In merito alla compatibilità degli smartwatch, la serie Galaxy Watch 5 può essere utilizzata con tutti i dispositivi dotati di sistema operativo Android 8 o superiore e almeno 1,5 GB di RAM. Tuttavia, anche se non strettamente necessario, per sfruttare tutte le funzionalità del Galaxy Watch 5 Pro LTE, è consigliabile utilizzare prodotti Samsung.

È importante sottolineare che per poter beneficiare della promozione “Vodafone OneNumber Promo 6 mesi”, gli utenti interessati dovranno verificare la compatibilità della propria offerta Vodafone con il servizio OneNumber e procedere all’acquisto del Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE entro il 31 luglio 2023. Pertanto, se si è interessati a questa offerta, è consigliabile agire tempestivamente per non perdere l’occasione di usufruire dei sei mesi gratuiti di OneNumber.

In attesa di eventuali aggiornamenti sulle compatibilità future del servizio Vodafone OneNumber con altri smartwatch e dispositivi, questa promozione rappresenta un’opportunità da non lasciarsi sfuggire per coloro che desiderano arricchire la propria esperienza mobile con un dispositivo indossabile all’avanguardia come il Samsung Galaxy Watch 5 Pro LTE.

Per ulteriori informazioni potete visitare la pagina relativa all’offerta seguendo questo link. Qualora aveste invece bisogno di maggiori info sul funzionamento di Vodafone OneNumber, le trovate qui.

