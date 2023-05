A partire dal 15 maggio, l’operatore virtuale ho. Mobile ha reso disponibile il servizio “ho. Il numero che voglio”, che consente ai già clienti di scegliere un numero di telefono personalizzato. Questo servizio era stato precedentemente introdotto solo per i nuovi clienti nel 2020, ma è stato reso ora disponibile anche per chi ha richiesto la portabilità del numero da un altro operatore.

Fino ad ora la possibilità di personalizzare il proprio numero era disponibile quindi esclusivamente presso i punti vendita di ho. Mobile, ad un costo di 9,99 euro una tantum e soltanto previa attivazione di un nuovo numero telefonico. Adesso il servizio è disponibile per tutti e per personalizzare il proprio numero basta telefonare il Servizio Clienti al numero 192121.

Come funziona la personalizzazione del numero di ho. Mobile

Telefonando al Servizio Clienti sarà possibile richiedere la modifica del proprio numero telefonico: la prima personalizzazione viene offerta a titolo gratuito, mentre le successive avranno un costo di 10 euro. Il nuovo numero può avere un totale di 10 cifre, ma escludendo il prefisso il cliente potrà personalizzare soltanto le ultime 5 o 6 cifre.

I già clienti ho. Mobile potranno scegliere un numero personalizzato con il prefisso 379 e con le decade 1 e 2 (quindi 3791 e 3792), ma non è escluso che possano richiedere anche i prefissi 37708 e 37709, finora esclusive dei punti vendita previa attivazione di un nuovo numero.

L’operatore suggerisce di provare ad effettuare una chiamata al numero che si vorrebbe ottenere per essere certi che non sia già esistente e, dopo aver specificato al Servizio Clienti il numero desiderato, si verrà ricontattati da un supporto di secondo livello per verificare se il numero sia effettivamente disponibile. In caso negativo, ho. Mobile offre la possibilità di proporre un numero alternativo o di cambiare il proprio numero con uno assegnato casualmente dal sistema.

Il cambio del numero presso i punti vendita, invece, rimane possibile esclusivamente per le attivazioni di nuovi numeri. Se avete quindi effettuato la portabilità ad ho. Mobile con il vostro vecchio numero telefonico, l’unica opzione per personalizzare il numero rimarrà il Servizio Clienti.

