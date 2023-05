Motorola e Realme proveranno a mettere un po’ di pepe al mese di giugno del panorama Android. La casa alata svelerà ufficialmente i nuovi pieghevoli, raddoppiando per la prima volta la proposta che sfocerà nei Motorola Razr 40 e Motorola Razr 40 Ultra.

Il produttore cinese, invece, ha da poco confermato ufficialmente che porterà anche in Europa i nuovi smartphone di fascia media della serie Realme 11 Pro, recentemente annunciati sul mercato di casa. Scopriamo quando arriveranno e cosa aspettarci da questi dispositivi.

I Realme 11 Pro arriveranno in Europa il prossimo mese, c’è la conferma ufficiale

In occasione del Mobile Photography Innovation Event di New York, tramite il propio CEO della divisione europea Francis Wong, Realme ha confermato ufficialmente che gli smartphone della serie Realme 11 Pro, annunciati in Cina lo scorso 10 maggio, arriveranno in Europa durante il mese di giugno.

Nel corso dell’evento è intervenuto anche Seongwook Song, Vice Presidente della divisione Sensor Architecture di Samsung che ha speso belle parole sul modello di punta della serie, dotato di un sensore fotografico da 200 megapixel del colosso sudcoreano:

“Con il realme 11 Pro+ 5G, siamo entusiasti di vedere i risultati della stretta collaborazione tra Samsung e realme per massimizzare il potenziale del sensore di immagine da 200MP.”

Gli smartphone saranno quelli che già conosciamo

A differenza di quanto successo con la generazione precedente, che dalle nostre parti è rappresentata esclusivamente dal modello base della gamma, ovvero Realme 10, sembra dunque che la gamma Realme 11 verrà rappresentata in Europa dai modelli Pro, ovvero Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G.

I due smartphone, basati sulla piattaforma Dimensity 7050 di MediaTek, arriveranno in Europa come già li conosciamo: il più interessante dei due sarà indubbiamente il modello di punta che potrà contare, come anticipato poco sopra, sul sensore fotografico principale Samsung ISOCELL HP3 SuperZoom da 1/1,4″ con risoluzione a 200 megapixel, pixel da 2,24 μm, apertura f/1.69 e stabilizzazione ottica che consentirà allo smartphone di potere effettuare uno zoom 4x lossless (senza perdita di informazione).

Resta invece da capire quali configurazioni di memoria, tra tutte quelle disponibili in Cina, verranno portate anche sul mercato europeo (e in Italia). Altri due dettagli mancanti, al momento, sono la data ufficiale dell’annuncio e i prezzi di vendita europei dei Realme 11 Pro 5G e Realme 11 Pro+ 5G: giungeranno sicuramente nuove informazioni nelle prossime settimane.

Per maggiori informazioni, vi rimandiamo all’articolo dedicato al lancio dei nuovi Realme 11 che contiene tutte le specifiche tecniche e i segreti di questi due smartphone.

I Motorola Razr 40 debutteranno il prossimo 1 giugno

Al culmine di una infinità di indiscrezioni, abbiamo finalmente una data per il lancio dei nuovi pieghevoli della casa alata, ovvero Motorola Razr 40 e Razr 40 Ultra.

Come confermato dalla stessa Motorola con un teaser condiviso tramite il proprio account Twitter, i due smartphone (il teaser accenna a due dispositivi pieghevoli) verranno presentati il prossimo 1 giugno. Nel teaser, inoltre, non viene menzionato un luogo per la presentazione ma è chiaro il motto “Flip the script” (lett. “Capovolgi il copione”).

Inoltre, un retweet da parte dell’account Motorola US sembra anticipare che i dispositivi arriveranno anche sul mercato statunitense (oltre a quello cinese, dove l’approdo sembra scontato); sebbene l’arrivo, almeno da subito, in Europa possa non sembrare così scontato, le possibilità sono concrete.

Ancora materiale pubblicitario per il modello Ultra

Intanto, dopo le numerose foto del modello di punta Motorola Razr 40 Ultra in tutte le sue colorazioni condivise qualche giorno fa, il noto leaker Evan Blass (@evleaks) ha condiviso su Twitter nuove immagini stampa dello smartphone che mettono in evidenza l’enorme display esterno (caratteristica peculiare del pieghevole), ci mostrano lo smartphone aperto e “bloccato” a 90 gradi di inclinazione con l’app fotocamera che registra un video e tanti altri aspetti già noti da precedenti fughe di notizie.

In generale, il prossimo flagship pieghevole della casa alata sembra esattamente quello che abbiamo imparato a conoscere nelle ultime settimane e si appresta a lanciare una concorrenza spietata alle attuali proposte più interessanti del segmento, come OPPO Find N2 Flip (trovate qui la nostra recensione) e Samsung Galaxy Z Flip4 (trovate qui la nostra recensione), ma cercherà di farsi trovare pronto per competere con il successore Samsung Galaxy Z Flip5.

Resta da sciogliere il nodo prezzo (in passato si era parlato di circa 1200 euro): se Motorola giocasse bene le sue carte, la partita potrebbe farsi molto interessante. Non ci resta che attendere un paio di settimane per scoprirlo.

Cosa aspettarci dal Motorola Razr 40 Ultra

Motorola Razr 40 Ultra sarà un pieghevole a conchiglia di fascia premium che arriverà in tre diverse colorazioni e sarà caratterizzato, come detto, dalla presenza di un enorme cover display da 3,5 pollici con risoluzione 1056 x 1066 pixel e da un display interno da 6,6 pollici con risoluzione 1080 x 2640 pixel e frequenza di aggiornamento a 144 Hz. Entrambi i pannelli dovrebbero essere AMOLED.

Sotto al cofano batterà con molta probabilità lo Snapdragon 8+ Gen 1 di Qualcomm, affiancato da 8 o 12 GB di RAM e 256 o 512 GB di spazio di archiviazione; lo smartphone sarà alimentato da una batteria da 3640 mAh con supporto alla ricarica rapida a 33 W.

Per quanto concerne il comparto fotografico, esternamente troveremo un sistema a doppia fotocamera con sensore principale IMX563 di Sony da 12 megapixel e sensore ultra-grandangolare Hi1336 di SK Hynix da 13 megapixel. La fotocamera interna, incastonata all’interno di un foro circolare e centrato sarà la OV32B40 di OmniVision da 32 megapixel. A chiudere il pacchetto, troveremo Android 13 con le classiche personalizzazioni dell’interfaccia My UX di Motorola.

Motorola Razr 40 potrebbe essere il primo pieghevole “economico”

Anche Motorola Razr 40 dovrebbe arrivare in tre colorazioni e, a differenza del fratello maggiore, dovrebbe porsi come proposta economica per il segmento degli smartphone pieghevoli, caratterizzato finora dai soli modelli premium (anche se, dopo alcuni mesi dal lancio, è storicamente possibile trovare i pieghevoli ad un prezzo molto più ragionevole rispetto ai prezzi di lancio).

La prima, grossa, differenza con il modello Ultra è visibile nella parte esterna dove sparisce l’enorme cover display per far posto ad un display “di servizio” molto più piccolo, posto all’interno di una piccola isola rettangolare a fianco del comparto fotografico. Il design del dispositivo è stato svelato completamente qualche giorno fa.

A differenza del fratello maggiore, tuttavia, del Motorola Razr 40 non è trapelato granché riguardo le specifiche tecniche: alcuni rumor suggeriscono che la scheda tecnica possa essere molto simile a quella del fratello maggiore.

Non ci resta che attendere il prossimo 1 giugno per scoprire se tutto ciò che è trapelato sui due Motorola Razr 40 corrisponderà al vero e se i due smartphone pieghevoli arriveranno, da subito, anche dalle nostre parti. È molto probabile che, vista la mole di indiscrezioni sul loro conto, nei prossimi giorni i due smartphone possano tornare a far parlare di sé.

