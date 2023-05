Continuiamo a seguire con interesse le tante anticipazioni che si stanno susseguendo in Rete in queste settimane con riferimento a Motorola Razr 40 Ultra, nuovo smartphone pieghevole che il popolare produttore si prepara a lanciare sul mercato.

Nelle scorse ore un nuovo contributo dedicato a chi attende con impazienza di scoprire cosa sarà in grado di offrire il nuovo smartphone pieghevole di Motorola è arrivato dal popolare leaker Ice Universe, che su Twitter ha pubblicato una galleria di immagini rendering che ci mostrano le sue tre colorazioni.

Questi sono i tre colori di Motorola Razr 40 Ultra

Il nuovo smartphone pieghevole dovrebbe essere lanciato in nero, blu e magenta e dovrebbe caratterizzarsi per un design compatto da chiuso con un display esterno che occupa quasi tutta la superficie frontale e per uno schermo interno di dimensioni generose.

Stando alle principali indiscrezioni, Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe essere animato da un processore Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 e il suo display dovrebbe poter contare su una risoluzione Full HD+ (2.640 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz.

Per quanto riguarda il comparto memorie, Motorola avrebbe deciso di mettere a disposizione degli utenti fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di memoria integrata.

Motorola Razr 40 Ultra dovrebbe poter contare su una doppia fotocamera con un sensore primario Sony IMX563 da 12 megapixel e un sensore SK Hynix Hi1336 da 13 megapixel e su una fotocamera frontale da 32 megapixel.

La batteria del nuovo smartphone di Motorola, infine, dovrebbe avere una capacità di 3.640 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 33 W).

Ecco le immagini condivise da Ice Universe:

Restiamo in attesa di informazioni ufficiali da Motorola per scoprire quando Motorola Razr 40 Ultra sarà lanciato sul mercato e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare.

Probabilmente sarà proprio questo il principale rivale di Samsung Galaxy Z Flip5, atteso device che sarà lanciato in estate. Staremo a vedere.