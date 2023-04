Giungono nuove conferme del fatto che il prossimo Motorola Razr 40 Ultra, noto anche come Motorola Razr 2023, potrà vantare un cover display davvero enorme e personalizzabile che invaderà praticamente tutta la porzione esterna dello smartphone (da chiuso).

Grazie alle nuove immagini condivise in rete dal noto leaker Evan Blass (@evleaks), riusciamo a scoprire nuovi dettagli sul livello di personalizzazione che offrirà il display esterno dell’atteso pieghevole: da quanto emerge, sembra che la casa alata stia facendo decisamente sul serio.

Nuove conferme: il display esterno di Motorola Razr 40 Ultra sarà enorme

Motorola Razr 2023 o, più probabilmente, Motorola Razr 40 Ultra è già da alcuni mesi preso di mira dai vari leaker che ne hanno iniziato a svelare alcuni dettagli.

Sebbene il predecessore Motorola Razr 2022 sia ancora oggi,uno dei pieghevoli a conchiglia con il display esterno più grande sulla piazza, secondo solo ad OPPO Find N2 Flip (trovate qui la nostra video-recensione), è parso sin da subito evidente che la casa alata stesse cercando di spingersi oltre per dotare il modello successivo di un cover display enorme per stare al passo coi tempi.

Confermato ufficialmente dal CEO di Lenovo (Motorola fa parte proprio del gruppo cinese) nel periodo del Mobile World Congress 2023 (tra fine febbraio e inizio marzo), l’inedito smartphone pieghevole, nome in codice Moto XT2321-3 si è dapprima mostrato attraverso una singola immagine che ne ha svelato il design; successivamente sono arrivate nuove conferme sulla principale e grande novità, ovvero il cover display che passa dai 2,7 pollici del modello 2022 ai circa 4,5 pollici dell’atteso modello 2023.

A fornire nuovi dettagli sull’enorme cover display del Motorola Razr 40 Ultra ci ha pensato il noto leaker Evan Blass, già da alcuni mesi molto attivo sulla condivisione di indiscrezioni riguardanti il prossimo pieghevole della casa alata.

Il cover display sarà molto personalizzabile

Tramite un post su Twitter, il noto leaker ha condiviso una serie di immagini che mettono in mostra Motorola Razr 40 Ultra (presente anche nell’immagine di copertina) e il suo cover display in azione.

Nella seguente galleria, potete vedere il cover display con quattro diverse schermate e, inoltre, due immagini che sembrano prese da alcune infografiche condivise direttamente da Motorola e che sembrano contenere le schermate di personalizzazione dello smartphone.

Da esse, si apprende che l’estetica del cover display sarà molto personalizzabile. Gli utenti potranno scegliere il layout, i caratteri e la dimensione, i colori, la forma delle icone, i suoni, il tema del sistema e persino la dimensione del display.

In generale, sembra confermato che il cover display occupi gran parte della porzione esterna (da chiuso) del pieghevole e che inglobi al suo interno il flash LED e il comparto fotografico doppio: questi tre elementi risultano incastonati in fori circolari, più o meno grandi, nella porzione in basso a destra del pannello, riprendendo lo stesso concetto dei fori per ospitare le fotocamere frontali negli smartphone moderni senza notch.

Motorola affila le armi con Razr 40 Ultra e Razr 2023 Lite

Se da un lato Motorola Razr 40 Ultra (o Motorola Razr 2023) ha l’ambizione di essere il pieghevole della casa alata migliore di sempre e l’obiettivo di dire la sua rispetto alla concorrenza (che a sua volta sarà decisamente agguerrita), dal’altro lato il prezzo dello smartphone potrebbe crescere sensibilmente.

Questo sembrerebbe in parte confermato dalle recenti voci che vorrebbero Motorola al lavoro su un secondo smartphone pieghevole, più economico, da affiancare al primo: questo potrebbe rispondere al nome di Motorola Razr 2023 Lite e dovrebbe essere caratterizzato da un design generale simile a quello del fratello maggiore, rispetto al quale perderebbe l’enorme cover display (in favore di un display decisamente più piccolo) e dovrebbe vantare una scheda tecnica meno pregiata.

Motorola crede molto nel segmento dei pieghevoli a conchiglia e questa strategia, specie se la casa alata riuscisse a giocare al meglio le sue carte (in termini di tempistiche, prezzi e aggiornamenti software), potrebbe rivelarsi vincente. Samsung, OPPO e altri concorrenti permettendo.

Potrebbero interessarti anche: Migliori smartphone Motorola: la classifica di questo mese e Migliori smartphone pieghevoli: la classifica di questo mese