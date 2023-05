Qualche giorno fa vi abbiamo parlato di Moto Razr 40 Ultra e di un altro dispositivo pieghevole (il suo fratello minore) che dovrebbe affiancarlo. In quella sede non eravamo a conoscenza di molti dettagli, ma in queste ore sono circolate in rete alcuni rumor che ne svelano il nome ma, soprattutto, il design nella sua totalità. Ma partiamo con ordine e andiamo a scoprire cosa sappiamo fino ad ora del pieghevole più economico di casa Motorola.

Ecco il design di Moto Razr 40, il pieghevole di Motorola

La prima informazione relativa emersa in rete è quella relativa al nome; sebbene nelle scorse ore girasse voce che si sarebbe potuto chiamare Moto Razr Lite, sembrerebbe che le cose siano cambiate e l’azienda abbia scelto un più classico Moto Razr 40, in linea con il nome del fratello maggiore.

Archiviato il discorso nome, sono giunte interessanti immagini che rivelano in tutto e per tutto il design del dispositivo, lasciando poco spazio all’immaginazione. Razr 40 rappresenterà uno dei due innovativi smartphone pieghevoli firmati Motorola, entrambi distinti da un accattivante design a conchiglia.

A giudicare dalle immagini trapelate (che trovate qui sotto) il dispositivo sarà proposto in una varietà di colori accattivanti, tra cui una sofisticata finitura in pelle vegana declinata nelle sfumature del verde oliva, viola e crema. Per quanto riguarda la copertura esterna della cerniera, le anticipazioni suggeriscono che sia realizzata in metallo, impreziosita da una finitura lucida che conferisce un ulteriore tocco di eleganza all’insieme.

La vera differenza con Razr 40 Ultra sembra essere proprio il display. Sebbene le dimensioni esatte del pannello interno non siano ancora state confermate, le immagini suggeriscono che Razr 40 avrà uno schermo più piccolo, con una dimensione molto simile a quella del Samsung Galaxy Z Flip 4.

Previous Next Fullscreen

Cambierebbe anche il display esterno che, come è possibile notare dalle immagini, subirebbe un notevole ‘dimagrimento’ rispetto al modello Ultra. Secondo quanto riportato, il piccolo schermo esterno dovrebbe essere utilizzato per visualizzare notifiche, data e ora, meteo, chiamate in arrivo e altri dettagli, compatibilmente con le dimensioni risicate del pannello. La possibilità di personalizzazione non sarebbe limitata ma, anzi, grazie a questa si vocifera che gli utenti potranno personalizzare il layout delle varie funzioni compatibili e persino controllare la riproduzione musicale dallo schermo di copertura.

Sempre dalle immagini è possibile notare la presenza di una doppia fotocamera con un flash LED esattamente a fianco del display esterno di cui abbiamo parlato. Al momento non sono noti dettagli né sulle fotocamere né sulle specifiche tecniche più in generale; di conseguenza dobbiamo accontentarci del design in attesa di nuove informazioni che ne rivelino le caratteristiche.

Nonostante manchino dettagli sulla cerniera, le immagini trapelate lasciano supporre che a certi gradi possa sbloccare alcune funzioni particolari pensate proprio per sfruttare al massimo le possibilità dello schermo pieghevole; una su tutte, sembrerebbe che piegando il dispositivo fino a un certo grado possa sbloccarsi la modalità selfie per effettuare scatti in tutta semplicità.

Dopo aver esaurito i dettagli sulla parte esterna del dispositivo, andiamo infine ad analizzare quella interna. Sempre dalle immagini condivise è possibile notare che smartphone pieghevole Razr 40 si caratterizza per un display pieghevole con un foro centrale per la fotocamera e cornici non del tutto contenute che circondano il display. Sul lato destro del dispositivo sono posizionati i pulsanti di accensione e regolazione del volume, mentre lungo il frame inferiore si trovano la porta USB Type-C e la griglia dell’altoparlante principale. Inoltre, dando una rapida occhiata a tutto il frame laterale è possibile notare la presenza di alcune interruzioni utili per migliorare la ricezione, il che fa presupporre l’impiego di materiale metallico nella realizzazione della struttura dello smartphone, conferendogli robustezza e durabilità nel tempo.

Come detto poco fa, al momento non sono stati resi noti ulteriori dettagli su Moto Razr 40. Tuttavia, continueremo a tenervi aggiornati non appena emergeranno ulteriori informazioni sulle specifiche tecniche del dispositivo.

Potrebbe interessarti anche: Motorola spinge il nuovo Edge 40 lanciando il programma “Trade In”