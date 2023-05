Dopo settimane di attesa, speculazioni e anticipazioni, finalmente il produttore cinese Realme ha svelato oggi la sua innovativa serie Realme 11 durante un evento ufficiale in Cina. La nuova gamma si compone di tre modelli distinti: Realme 11, Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+, ognuno con caratteristiche e specifiche diverse che, con le dovute distinzioni, vanno comunque a collocarsi nella fascia media del mercato. Senza indugiare oltre, andiamo a scoprire insieme caratteristiche, configurazioni e prezzi di questi nuovi smartphone.

Design urbano e raffinato per la serie Realme 11

La serie Realme 11 porta la firma di Matteo Menotto, ex Print and Textile designer di GUCCI, che ha saputo coniugare l’essenza urbana con un’estetica sofisticata. Il modello Realme 11 Pro si presenta in tre varianti cromatiche: City of Sunrise, City of Green Field e Starry Night Black. La scocca posteriore sfoggia una finitura in pelle di lychee, resistente alle macchie e durevole, impreziosita da cuciture che conferiscono un aspetto tridimensionale e realistico al dispositivo.

Specifiche tecniche di Realme 11 Pro+

Partiamo dal più potente del trittico, Realme 11 Pro+, che si distingue per una fotocamera principale da ben 200 megapixel, dotata di un sensore SuperZoom Samsung ISOCELL HP3 aggiornato da 1/1.4 pollici e un’apertura focale di f/1.69, la più ampia nella sua categoria. Come è lecito aspettarsi da un comparto del genere, la fotocamera integra la stabilizzazione ottica dell’immagine OIS a livello hardware e supporta lo zoom lossless 4x con un singolo obiettivo, una tecnologia inedita nel settore.

Il dispositivo è inoltre equipaggiato con una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, un obiettivo macro da 2 megapixel e una fotocamera frontale da 32 megapixel per selfie grandangolari a 90°. Stando a quanto comunica il produttore, grazie all’algoritmo di rimozione delle imperfezioni AI aggiornato, non dovrebbe esserci una differenza nel colore della pelle catturata negli scatti ma, al contrario, sia la lente anteriore sia quella posteriore dovrebbero garantire uniformità cromatica.

Sul fronte delle prestazioni Realme 11 Pro+ si avvale del chip MediaTek Dimensity 7050, basato su un processo produttivo a 6 nm di TSMC, che garantisce un consumo energetico ridotto e un’ottima fluidità anche nei giochi più esigenti. Il processore è affiancato da 8 o 12 GB di RAM e fino 1 TB di memoria interna.

Il display curvo OLED da 6,7 pollici offre una risoluzione FHD+ di 2412 × 1080 pixel con 1,07 miliardi di colori, gamma cromatica P3 al 100% e frequenza di campionamento touch di 360 Hz. A impreziosire il design del dispositivo c’è una curvatura personalizzata del pannello frontale di 61° che dona un effetto borderless al dispositivo, mentre il processo di confezionamento COP Ultra rende lo spessore del mento del telefono di soli 2,33 mm, raggiungendo così un rapporto schermo-corpo del 93,65%.

Concludiamo questa carrellata di specifiche del modello più esuberante dei tre con la batteria; si tratta di un’unità da 5000 mAh che – a detta dell’azienda – garantisce una lunga autonomia, supportata dalla ricarica rapida GaN full-link da 100 W che permette di ricaricare il dispositivo al 100% in soli 26 minuti.

Specifiche tecniche di Realme 11 Pro

Il modello intermedio Realme 11 Pro condivide molte caratteristiche con la versione Pro+, tra cui il display curvo OLED da 6,7 pollici, il rapporto schermo-corpo del 93,65% e il chipset MediaTek Dimensity 7050. Sempre parlando di schermo, supporta una frequenza di aggiornamento di 120 Hz, una risoluzione FHD+ di 2412 x 1080 pixel con 1,07 miliardi di colori, gamma cromatica P3 al 100% e una regolazione automatica della luminosità in 20.000 livelli.

Come era ampiamente prevedibile, la differenza principale tra i due modelli riguarda perlopiù il comparto fotografico. In particolare, Realme 11 Pro è dotato di una doppia fotocamera posteriore da 100 megapixel con stabilizzazione dell’immagine SuperOIS e HyperShot 2.0; non manca il supporto allo zoom a obiettivo singolo lossless 2x e la disponibilità di diverse modalità di scatto, tra cui la scena super notturna e la foto di gruppo super. Per la fotocamera secondaria è stato scelto un sensore di profondità da 2 megapixel, mentre la fotocamera frontale ha una risoluzione di 16 megapixel.

Come per il fratello maggiore, concludiamo la lista delle caratteristiche del dispositivo con la batteria. Realme 11 Pro può contare su un’unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida da 67 W, che – secondo i dati forniti dal produttore – consente di raggiungere il 100% di carica in 47 minuti e il 50% in soli 18 minuti e 21 secondi.

Specifiche tecniche di Realme 11

Concludiamo l’analisi della famiglia con Realme 11, il più piccolino dei tre, che oltre a risultare più compatto presenta qualche rinuncia qua e là. Il dispositivo si contraddistingue per la sua leggerezza e sottigliezza, con uno spessore di soli 7,93 mm e un peso di 182 g. La scelta dei colori è limitata a sole due varianti, la Summer Burning Orange e la Star Trail Black.

Nella parte frontale è presente un display Samsung Super AMOLED da 6,4 pollici con frequenza di aggiornamento massima di 90 Hz e risoluzione FHD+ di 1080 x 2400 pixel. Supporta una frequenza di campionamento tattile di 1000 Hz, un’attenuazione di 20.000 livelli e, come il modello intermedio Realme 11 Pro, ha ottenuto la certificazione tedesca TÜV Rheinland per la bassa emissione di luce blu.

Per quanto riguarda la fotocamera Realme 11 presenta un sensore posteriore singolo da 64 megapixel con apertura f/1.79 e supporto allo zoom lossless 2x (come la versione Pro), alla scena super notturna e alla foto di gruppo super, grazie alla tecnologia HyperShot. Come prevedibile, data la destinazione d’uso del dispositivo cala la risoluzione della fotocamera frontale che scende a 8 megapixel.

Sul piano delle prestazioni Realme 11 monta un SoC Dimensity 6020 5G, sempre di Mediatek, con CPU a 8 core. Supporta la RAM LPDDR4X e la memoria interna di tipo UFS 2.2, con una frequenza di memoria fino a 2133 MHz.

Anche per questo modello concludiamo l’elenco delle specifiche con la batteria. Anche in questo caso, Realme 11 è alimentato da una capiente unità da 5000 mAh con supporto alla modalità super risparmio energetico e supporta la ricarica rapida SuperVOOC da 33 W. L’intero pacchetto lato autonomia dovrebbe garantire un’autonomia duratura e tempi di ricarica minimi.

Infine, un ultimo accenno sul software: tutti e tre i modelli potranno contare sull’interfaccia grafica proprietaria realme UI 4.0 basata su Android 13.

Configurazioni e prezzi della serie Realme 11

La serie Realme 11 si presenta con un’ampia gamma di configurazioni e prezzi allettanti, rendendo questi dispositivi particolarmente interessanti per gli utenti che cercano prestazioni elevate senza spendere cifre esorbitanti. Ecco i prezzi dei diversi modelli nella loro varie versioni:

Realme 11: 8 GB di RAM e 256 GB di storage: 1.599 yuan, circa 210 euro 12 GB di RAM e 256 GB di storage: 1.799 yuan, circa 237 euro

Realme 11 Pro: 8 GB di RAM e 256 GB di storage: 1.699 yuan, circa 223 euro 12 GB di RAM e 512 GB di storage: 1.999 yuan, circa 263 euro 12 GB di RAM e 512 GB di storage: 2.199 yuan, circa 289 euro

Realme 11 Pro+: 12 GB di RAM e 256 GB di storage: 1.999 yuan, circa 263 euro 12 GB di RAM e 512 GB di storage: 2.299 yuan, circa 303 euro 12 GB di RAM e 1 TB di storage: 2.599 yuan, circa 342 euro



I prezzi sopra indicati sono stati calcolati al cambio attuale e potrebbero variare una volta che i dispositivi saranno disponibili sul mercato internazionale. A tal proposito, durante la presentazione non è stata fornita una tempistica relativa al lancio dei dispositivi sul mercato globale, né tantomeno i prezzi. Ne sapremo sicuramente di più nel corso delle prossime settimane, quindi restate sintonizzati.

