Nella giornata di ieri, 15 maggio 2023, WINDTRE ha aggiornato ancora una volta la lista degli smartphone compatibili con il servizio Wi-Fi Calling: questa volta sono entrati in elenco tre nomi, facenti capo a tre marchi diversi: HONOR, Samsung e Motorola.

Lanciato ufficialmente verso la fine dello scorso anno, il Wi-Fi Calling è un servizio molto interessante che WINDTRE offre gratuitamente ai propri clienti — inclusi quelli del secondo brand Very Mobile: ove disponibile, esso permette ai clienti WINDTRE di chiamare e ricevere anche in assenza di segnale mobile, a patto di avere una rete Wi-Fi WINDTRE alla quale connettersi. Se da una parte si tratta di un servizio ancora in crescita, i vantaggi promessi sono innegabili: in primis, i clienti ne guadagnano in copertura; secondariamente, i dispositivi compatibili non richiedono alcuna configurazione manuale: il servizio viene sfruttato automaticamente, se disponibile; infine, come detto, non ci sono costi di utilizzo.

Mese dopo mese, il noto operatore ha allungato progressivamente l’elenco degli smartphone compatibili; l’aggiornamento più recente di questa lista risale alla settimana scorsa, ma già oggi ci sono delle nuove aggiunte da segnalare: a partire da ieri, il Wi-Fi Calling di WINDTRE è ufficialmente utilizzabile anche su HONOR 70 5G (ecco la nostra recensione), Motorola G53 5G (ecco la nostra recensione) e Samsung Galaxy XCover 5.

Tutti gli smartphone compatibili col servizio (16 maggio 2023)

Per maggiori informazioni sul servizio Wi-Fi Calling di WINDTRE, vi rimandiamo direttamente alla pagina dedicata sul sito ufficiale dell’operatore; in questa sede parliamo invece degli smartphone ufficialmente compatibili in questo momento.

In forza dell’ultimo aggiornamento — che porta la data del 15 maggio 2023 —, la lista ufficiale completa è composta come segue: Honor 70, Honor 70 Lite, Honor Magic 4 Pro, Honor Magic 5 Pro, Honor Magic 5 Lite 5G, Honor X6, Motorola Moto g13, Motorola Moto g53 5G, Samsung Galaxy A03s, Samsung Galaxy A04s, Samsung Galaxy A12, Samsung Galaxy A13, Samsung Galaxy A13 4G NE, Samsung Galaxy A13 5G, Samsung Galaxy A14 LTE, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A22, Samsung Galaxy A22 5G, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A32, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A33 5G, Samsung Galaxy A34 5G, Samsung Galaxy A41, Samsung Galaxy A51, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy A52 5G, Samsung Galaxy A52s 5G, Samsung Galaxy A53 5G, Samsung Galaxy A54 5G, Samsung Galaxy M22, Samsung Galaxy M23 5G, Samsung Galaxy M31s, Samsung Galaxy M32, Samsung Galaxy M53 5G, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10 Lite, Samsung Galaxy Note 10s, Samsung Galaxy Note 20, Samsung Galaxy Note 20 5G, Samsung Galaxy Note 20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20, Samsung Galaxy S20 5G, Samsung Galaxy S20 FE, Samsung Galaxy S20 FE 5G, Samsung Galaxy S20 Ultra 5G, Samsung Galaxy S20+, Samsung Galaxy S20+ 5G, Samsung Galaxy S21 5G, Samsung Galaxy S21 5G FE, Samsung Galaxy S21 5G FE NV, Samsung Galaxy S21 Ultra 5G, Samsung Galaxy S21+ 5G, Samsung Galaxy S22 5G, Samsung Galaxy S22+ 5G, Samsung Galaxy S22 Ultra 5G, Samsung Galaxy S23 5G, Samsung Galaxy S23+ 5G, Samsung Galaxy S23 Ultra 5G, Samsung Galaxy Xcover 5, Samsung Galaxy Xcover Pro, Samsung Galaxy Z Flip3 5G, Samsung Galaxy Z Flip4 5G, Samsung Galaxy Z Fold3 5G, Samsung Galaxy Z Fold4 5G, Vivo V23 5G, Vivo Y21, Vivo Y33s, Vivo Y55 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y76 5G, Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Redmi 9T, Redmi 12C, Redmi Note 12, Redmi Note 12 5G, Redmi Note 12 Pro 5G, Redmi Note 12 Pro+ 5G.

