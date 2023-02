C’è ancora tempo per tirarsi su ma il 2023 non è avviato su una strada facile per molti produttori, con i nodi degli anni di pandemia, dello shortage e della crisi economica globale che stanno arrivando al pettine. Questo significa dover scendere a compromessi importanti, sulla qualità o sul prezzo, una scelta che per i brand è in ogni caso difficile e poco rassicurante.

Per noi utenti questo si traduce in nuovi smartphone poco accattivanti o con prezzi di listino spropositati e questo Motorola Moto G53 ne è un perfetto esempio, qui la casa alata ha scelto di rimanere su un listino relativamente basso, ma il sacrificio è sulla qualità, calata in modo importante dalla precedente generazione. Vediamolo più da vicino.

Video recensione Motorola Moto G53

Design & Ergonomia

Le dimensioni sono importanti (162.7 x 74.7 x 8.2 mm e 183 grammi di peso) ma fin da subito si apprezza lo spessore ridotto e un design dei bordi squadrato, in linea con la tendenza attuale, che facilita la presa. I materiali sono completamente plastici e il feeling non è dei migliori, purtroppo quindi fin da subito si capisce che ci si trova su un livello inferiore rispetto alla precedente generazione, non solo come qualità costruttiva ma anche come personalità e originalità estetica.

Anteriormente le cornici sono piuttosto abbondanti e racchiudono uno schermo LCD IPS da 6,5 pollici con risoluzione HD+ (1600 x 720 pixel) con refresh rate di 120 Hz, si tratta di un pannello non molto luminoso, e di conseguenza poco leggibile all’aperto sotto la luce del sole, così come da un punto di vista non perpendicolare. Su questo dettaglio tecnico è impossibile non notare il downgrade rispetto al predecessore G52, equipaggiato con un bel AMOLED e cornici ridotte all’osso.

Il sensore di impronte digitali è veloce e preciso, si trova sul lato destro incorporato nel tasto di accensione, in generale anche il sensore di luminosità, di prossimità, l’accelerometro e il giroscopio funzionano senza problemi, mentre il motore di vibrazione è davvero poco preciso e da sempre la sensazione di trascinamento.

Funzionalità

A bordo di Motorola Moto G53 troviamo Android 13 con personalizzazione di Motorola, sempre apprezzabile specialmente in un prodotto entry level come questo, dove la complessità del software sarebbe controproducente. L’interfaccia ricalca la versione stock di Android, con qualche aggiunta facilmente rintracciabile all’interno dell’app Moto. Tra le novità recenti c’è la scheda Moto Secure, nella quale è possibile controllare tutte le funzioni di sicurezza e privacy del robottino verde, oltre a qualche aggiunta targata Motorola, ad esempio la disposizione casuale dei numeri nel tastierino di inserimento PIN, oppure una cartella crittografata in cui inserire file personali.

Nel complesso c’è quel che serve per l’utilizzo di tutti i giorni, organizzato bene e di facile utilizzo. Rispetto ad altri “Moto” di fascia superiore mancano alcune funzioni, una su tutte la modalità desktop Ready For, inoltre Moto Display, una delle migliori feature della personalizzazione, non è ben sfruttabile a causa del display LCD anziché OLED.

Prestazioni

La piattaforma hardware che muove Moto G53 è un Qualcomm Snapdragon 480+, SoC octa-core a 8 nm con compatibilità 5G. Siamo nella fascia entry level e difatti le prestazioni che riesce a garantire sono appena sufficienti. Il prodotto è sempre piuttosto lento e poco reattivo, seppur comunque riesca a seguire l’utente in tutte le richieste, ci vuole un po’ di pazienza quando si tratta di aprire app pesanti oppure dopo il risveglio dallo standby, circostanza in cui si palesano lag vistosi.

Motorola Moto G53 non è uno smartphone adatto al gaming, può contare su solamente 4 GB di RAM, ormai troppo pochi per le ultime versioni di Android e non consente di giocare in modo fluido e piacevole.

A livello di connettività c’è tutto quel che serve, la ricezione del segnale è poi piuttosto buona, peccato solo per la singola SIM supportata.

Autonomia e ricarica

Lo smartphone può contare su un grande modulo batteria da 5000 mAh, che unito ad un hardware poco performante, riesce per lo meno a garantire una lunga autonomia. Siamo riusciti a coprire mediamente due giornate piene di utilizzo, un risultato che lascia tranquilli anche in caso di utilizzo intenso.

La ricarica è supportata fino a 18 Watt di potenza, in confezione però troverete solo un alimentatore da 10 Watt, con il quale ci vogliono quasi 3 ore per una ricarica completa, numeri del tutto anacronistici.

Fotocamera

Anche il comparto fotografico è stato ridimensionato rispetto a Moto G52, la fotocamera principale rimane una 50 MP F/1.8 con sensore di dimensioni 1/2.76″ e PDAF, è però sparita la ultrawide mentre è rimasta una modesta macro camera da 3 MP, frontalmente la fotocamera è passata da 16 a 8 MP. Insomma, sul comparto fotografico siamo di fronte al minimo sindacale e la prova sul campo ha confermato il posizionamento.

Con la fotocamera principale le foto sono sufficienti solo quando c’è buona luce, mentre risultano piuttosto deludenti nelle condizioni intermedie. Di notte ci si salva con la modalità dedicata e una mano ferma, ma anche qui non si va oltre la sufficienza. I selfie invece ci sono piaciuti di più, nonostante la bassa risoluzione la qualità è sopra la media per la fascia di prezzo.

Male infine i video, si possono registrare solo in FullHD a 30 fps, mancano tutti i controlli per impostazioni diverse ma in ogni caso la qualità è sempre piuttosto bassa sia per le immagini che per la stabilizzazione.

In conclusione

Chiudiamo la recensione di Motorola Moto G53 con le disponibilità e prezzi. In Italia il listino è di 249 Euro e lo smartphone si può acquistare sullo store ufficiale. C’è il 5G, ma tutto il resto scende di qualità dalla generazione precedente rendendo questo nuovo modello davvero poco accattivante e consigliabile, a meno che il prezzo non dovesse scendere sotto i 200 Euro. E’ un passo falso da parte di Motorola, dopo un 2022 in cui invece aveva indovinato molti modelli, c’è tempo per rifarsi.

Al suo posto vi consigliamo Motorola Moto G52 o, meglio ancora, il Motorola Moto G72, che abbiamo provato di recente e che sotto i 200 Euro rappresenta una delle migliori scelte possibili, ne abbiamo parlato qui.