Continua senza sosta il lavoro di WindTre di rendere compatibili quanti più smartphone possibili con la tecnologia del Wi-Fi Calling, servizio lanciato sul finire dello scorso anno e che permette di effettuare telefonate sotto copertura WiFi in caso di assenza del segnale telefonico.

In queste ultime ore l’operatore arancione ha aggiornato la già nutrita lista di smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling, aggiungendo anche il primo smartphone di Motorola e confermando che è in costante lavoro per aggiungere quanti più modelli possibili al servizio.

WindTre rende compatibili nuovi smartphone con il Wi-Fi Calling

Fino ad oggi nella lista degli smartphone compatibili con il Wi-Fi Calling di WindTre erano presenti soltanto smartphone Honor, Samsung, Vivo e Xiaomi, ma in queste ultime ore è stato incluso anche Motorola Moto G13, primo smartphone della casa alata a essere reso compatibile.

A questi vanno ad aggiungersi anche Honor Magic5 Pro, Samsung Galaxy A31, Samsung Galaxy A41 e Samsung Galaxy A51. WindTre ricorda inoltre che per poter usufruire del Wi-Fi Calling gli smartphone devono essere aggiornati all’ultima versione del software e avere l’opzione delle chiamate Wi-Fi attiva nelle impostazioni.

Vi lasciamo infine all’elenco completo degli smartphone compatibili, che potete visualizzare anche sul sito ufficiale nella pagina dedicata: Honor 70 Lite, Honor Magic 4 Pro, Honor Magic5 Pro, Honor Magic 5 Lite 5G, Honor X6; Motorola Moto G13; Samsung Galaxy A03s, Galaxy A04s, Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A13 4G NE, Galaxy A13 5G, Galaxy A14 LTE, Galaxy A14 5G, Galaxy A22, Galaxy A22 5G, Galaxy A31, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A41, Galaxy A51, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy M22, Galaxy M23 5G, Galaxy M31s, Galaxy M32, Galaxy M53 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10s, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 5G FE, Galaxy S21 5G FE NV, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S23 5G, Galaxy S23+ 5G, Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy XCover Pro, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Fold 4 5G; Vivo V23 5G, Vivo Y21, Vivo Y33s, Vivo Y55 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y76 5G; Xiaomi 11 Lite 5G NE, Xiaomi 11T, Xiaomi 11T Pro, Xiaomi Mi 11, Xiaomi Mi 11i, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Redmi 9T, Xiaomi Redmi 12C, Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G.