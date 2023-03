WindTre ha lanciato il servizio Wi-Fi Calling sul finire dello scorso anno e nel corso degli ultimi mesi ha lavorato e continua a lavorare senza sosta per aggiornare la lista degli smartphone compatibili con questa tecnologia, che al momento risulta ben nutrita e in continuo arricchimento.

Il Wi-Fi Calling è il nome scelto da WindTre per il Voice Over Wi-Fi, la tecnologia parallela al VoLTE che permette di trasferire una chiamata su una rete WiFi in caso di poca copertura della rete telefonica. In Italia, secondo le normative vigenti, è possibile effettuare una chiamata WiFi solo sulla rete del medesimo operatore mobile.

Il Wi-Fi Calling di WindTre si arricchisce di tanti smartphone Samsung e Honor

Nelle ultime ore l’operatore ha aggiornato la gi√† ben ricca lista di dispositivi compatibili con il Wi-Fi Calling con tanti smartphone¬†Samsung, tra cui anche i recentissimi Galaxy A54 5G e Galaxy A34 5G, e un modello¬†Honor. Nello specifico i nuovi dispositivi dichiarati ufficialmente compatibili con la tecnologia, a parte i due sopracitati, sono Honor 70 Lite, Samsung Galaxy A14 5G, Samsung Galaxy A14 LTE, Samsung Galaxy A32 5G, Samsung Galaxy A52, Samsung Galaxy Note 10, Samsung Galaxy Note 10s, Samsung Galaxy S20 FE.

Per poter usufruire del Wi-Fi Calling gli smartphone devono essere aggiornati all’ultima versione del software e avere l’opzione delle chiamate Wi-Fi attiva nelle impostazioni. La lista completa, che vi lasciamo in calce all’articolo e disponibile anche sulla pagina dedicata, offre molte similitudini con quella di VeryMobile, secondo brand di¬†WindTre.

La lista completa e aggiornata degli smartphone compatibili con le chiamate WiFi dell’operatore √® la seguente: Honor 70 Lite, Honor Magic 5 Lite 5G; Samsung Galaxy A12, Galaxy A13, Galaxy A13 4G NE, Galaxy A13 5G, Galaxy A14 LTE, Galaxy A14 5G, Galaxy A22, Galaxy A32, Galaxy A32 5G, Galaxy A33 5G, Galaxy A34 5G, Galaxy A52, Galaxy A52 5G, Galaxy A52s 5G, Galaxy A53 5G, Galaxy A54 5G, Galaxy M22, Galaxy M23 5G, Galaxy M31s, Galaxy M32, Galaxy M53 5G, Galaxy Note 10, Galaxy Note 10 Lite, Galaxy Note 10s, Galaxy Note 20, Galaxy Note 20 5G, Galaxy Note 20 Ultra 5G, Galaxy S20, Galaxy S20 5G, Galaxy S20 FE, Galaxy S20 FE 5G, Galaxy S20 Ultra 5G, Galaxy S20+, Galaxy S20+ 5G, Galaxy S21 5G, Galaxy S21 5G FE, Galaxy S21 5G FE NV, Galaxy S21 Ultra 5G, Galaxy S21+ 5G, Galaxy S22 5G, Galaxy S22+ 5G, Galaxy S22 Ultra 5G, Galaxy S23 5G, Galaxy S23+ 5G, Galaxy S23 Ultra 5G, Galaxy XCover Pro, Galaxy Z Flip 3 5G, Galaxy Z Flip 4 5G, Galaxy Z Fold 3 5G, Galaxy Z Fold 4 5G; Vivo V23 5G, Vivo Y21, Vivo Y33s, Vivo Y55 5G, Vivo Y72 5G, Vivo Y76 5G; Xiaomi 11T Pro, Xiaomi 12, Xiaomi 12 Lite, Xiaomi 12 Pro, Xiaomi 13, Xiaomi 13 Lite, Xiaomi Redmi Note 12, Xiaomi Redmi Note 12 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 12 Pro+ 5G.

