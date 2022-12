WINDTRE inizia il mese di dicembre con una gradita novità: il lancio del Wi-Fi Calling. Terminata la fase di test, infatti, l’operatore ha confermato il rilascio del nuovo servizio, denominato anche VoWiFi o anche Voice Over Wi-Fi, per tutti i suoi clienti. Da notare che il servizio è disponibile da questa settimana anche per i clienti Very Mobile, operatore semi-virtuale di proprietà di WINDTRE. L’utilizzo del nuovo Wi-Fi Calling non comporterà costi aggiuntivi. Vediamo di cosa si tratta, come utilizzarlo e quali sono i dispositivi compatibili per il momento.

WINDTRE lancia il Wi-Fi Calling: le chiamate sfruttare la rete Wi-Fi

Il Wi-Fi Calling o Voice Over Wi-Fi è una tecnologia già utilizzata da molti operatori di telefonia in vari Paesi al mondo e ora arriva anche in Italia grazie all’implementazione all’interno della sua rete da parte di WINDTRE. Si tratta di una tecnologia che consente di effettuare e ricevere chiamate tramite la rete Wi-Fi di WINDTRE con la propria SIM, esattamente come si stesse utilizzando la linea mobile. L’utilizzo di questa funzionalità, quindi, non comporta costi aggiuntivi rispetto a quelli già previsti dalla propria offerta.

Una chiamata effettuata tramite Wi-Fi Calling, infatti, utilizzerà i minuti inclusi nel proprio piano tariffario, senza costi extra. Il servizio, inoltre, non richiede l’utilizzo di applicazioni. Si tratta, infatti, di una funzionalità già integrata dai dispositivi supportati. Attualmente, possono sfruttare il Wi-Fi Calling di WINDTRE esclusivamente i Samsung Galaxy S22, S22 Plus e S22 Ultra oltre che lo Xiaomi 12 Pro. Nel corso delle prossime settimane, in ogni caso, l’elenco degli smartphone supportati da WINDTRE per l’utilizzo del Voice Over Wi-Fi aumenterà in modo significativo, con l’aggiunta di diversi nuovi modelli.

I campi di applicazione del Wi-Fi Calling di WINDTRE sono molteplici. Grazie a questa funzionalità, infatti, i clienti WINDTRE di rete fissa e mobile potranno utilizzare la rete Wi-Fi per effettuare e ricevere chiamate, senza alcun costo aggiuntivo. Di conseguenza, in tutte quelle aree in cui la rete mobile non è presente (come in seminterrati, edifici con le mura particolarmente spesse o oltre situazioni analoghe) basterà avere una rete fissa WINDTRE a cui collegarsi tramite Wi-Fi per poter utilizzare lo smartphone liberamente.

Da notare, inoltre, che il passaggio tra la rete Wi-Fi e la rete cellulare sarà istantaneo, senza interruzione di una chiamata eventualmente in corso. Grazie al Wi-Fi Calling è, quindi, possibile effettuare chiamate d’emergenza con lo smartphone quando la rete mobile non è disponibile. Questo sistema, già ampiamente utilizzato in vari Paesi all’estero dove spesso non c’è il vincolo di utilizzo della rete Wi-Fi dello stesso operatore della propria SIM mobile, potrebbe tornare comodo in varie situazioni (anche in ambienti lavorativi con la rete WINDTRE Business e non solo in ambito domestico).

Come sottolineato in precedenza, inoltre, anche i clienti Very Mobile possono beneficiare, già da ora, della nuova funzione Wi-Fi Calling. Anche in questo caso, la rete Wi-Fi da utilizzare è quella di WINDTRE considerando che Very Mobile è di proprietà dell’operatore e non ha una “sua” rete fissa. Nel corso del prossimo futuro, il Wi-Fi Calling dovrebbe essere supportato da un numero maggiore di dispositivi e dovrebbe, quindi, trovare ampia diffusione anche in Italia. Nel frattempo, per utilizzarlo già da oggi, chi ha un dispositivo compatibile deve assicurarsi che la voce Chiamata Wi-Fi nelle Impostazioni dello smartphone sia abilitata.

