Nella serata di ieri, in occasione dell’annuale conferenza Google I/O, l’azienda ha presentato il nuovo smartphone medio gamma Pixel 7a (qui la nostra recensione); la società è dunque riuscita a lanciare sul mercato un ottimo smartphone, affidabile e con alcuni punti forti non trascurabili come le fotocamere e le prestazioni. Il dispositivo arriva sul mercato con un prezzo di listino di 509 euro, prezzo che potrebbe far storcere il naso ad alcuni considerando che Google Pixel 7 si trova ormai fisso alla stessa cifra.

Ma cosa fare se non vogliamo spendere 500 euro per uno smartphone, ma non vogliamo nemmeno rinunciare all’esperienza di Android stock offerta dagli smartphone di Big G? Bè nonostante l’uscita del nuovo modello, Google non ha ritirato dal mercato lo smartphone della precedente generazione (non ancora almeno) anzi, Pixel 6a ora costa ancora meno sul Google Store, ma si può trovare a prezzi anche più convenienti.

Ecco dove comprare Google Pixel 6a

Come detto lo smartphone medio gamma di Google della scorsa generazione è ancora disponibile per l’acquisto sullo store ufficiale di Google, l’azienda ha inoltre abbassato di 50 euro il prezzo del dispositivo, che ora ha un costo di 409 euro. Lo smartphone è però disponibile per l’acquisto anche sui principali store online, con prezzi addirittura inferiori rispetto a quello proposto da Google; prima di scoprire dove è possibile acquistarlo, rinfreschiamoci la memoria con le principali caratteristiche tecniche dello smartphone:

Dimensioni: 152,16 x 71,8 x 8,85 mm

Peso: 170 grammi

Display: gOLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 60 Hz

SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

Memoria RAM: 6 GB (LPDDR5)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA, mmWave su alcuni mercati), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS (solo L1), NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4400 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 18 W

Sistema operativo: Android 13.

Si tratta di un dispositivo di tutto rispetto, reso ancora più appetibile dal calo di prezzo proposto, nonché dall’esperienza Android stock offerta e da tutte le feature caratteristiche degli smartphone della serie Pixel. Qualora foste interessati all’acquisto, vi lasciamo qui sotto i link al Google Store, ad Amazon e ad Ebay, non vi resta che scegliere il colore e soprattutto il prezzo che preferite.

Acquista Google Pixel 6a sul Google Store

Acquista Google Pixel 6a su Amazon

Acquista Google Pixel 6a su Ebay

Potrebbe interessarti anche: Recensione Google Pixel 6A: più economico, più piccolo ma anche più conservativo