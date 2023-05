Dopo un’infinità di indiscrezioni che ce lo hanno fatto conoscere sotto ogni singolo aspetto, l’attesissimo Google Pixel 7a diventa finalmente ufficiale durante il keynote di apertura del Google I/O 2023, a fianco del primo pieghevole della casa, ovvero Google Pixel Fold, e del primo tablet Android a marchio Google, ovvero Pixel Tablet.

La nuova proposta Made by Google per la fascia media del mercato si configura appieno come uno smartphone della gamma Pixel 7, mutuando dai fratelli maggiori gran parte delle specifiche tecniche, mettendo in mostra decisi passi in avanti rispetto al predecessore e candidandosi al ruolo di medio-gamma da battere, grazie anche ad un prezzo, sì più elevato, ma non eccessivo.

Google Pixel 7a è ufficiale, anche in Italia

Come anticipato in apertura, Google Pixel 7a è stato da poco presentato sul palco del Google I/O 2023 e, da subito, è disponibile anche in Italia. La nuova proposta per la fascia media di Big G è un dispositivo dotato di molte delle funzionalità presenti sui due smartphone premium Google Pixel 7 (trovate qui la nostra recensione) e Google Pixel 7 Pro (trovate qui la nostra recensione).

Il primo aspetto mutuato dai fratelli maggiori è di carattere estetico/costruttivo. Il nuovo Pixel della serie “A” è realizzato in vetro, all’anteriore e al posteriore, e in alluminio, nel frame laterale e nella zona della iconica Camera Bar, dove sostituisce il vetro (a sfondo nero) caratteristico della serie Pixel 6 per far posto ad una soluzione più elegante.

Rispetto ai fratelli maggiori, la camera bar è collocata un pelo più in alto e risulta meno spessa ma comunque sporgente rispetto alla scocca posteriore, a tinta unita con al centro la “G” di Google. Per il resto, Google Pixel 7a mantiene la certificazione IP67 del predecessore e non si spinge alla IP68 dei fratelli maggiori.

Un comparto fotografico tutto nuovo

Rimanendo al posteriore, all’interno della camera bar è inserito un comparto fotografico doppio (con flash LED) ma inedito, completamente rivisto rispetto a quello offerto dal predecessore Google Pixel 6a e differente rispetto a quello del fratello maggiore Pixel 7.

Il sensore principale è il Sony IMX787 da 64 megapixel, netto passo in avanti rispetto al “vecchio” sensore da 12,2 megapixel presente sul predecessore sia in termini di megapixel (anche se, in questo caso, i pixel sono leggermente più piccoli) che in termini di dimensioni del sensore (1/1,73” contro 1/2,55”), consentendo di catturare fino al 44% di luce in più. Il sensore, poi, è stabilizzato otticamente e offre il Dual Pixel PDAF.

Il secondo sensore è un ultra-grandangolare da 13 megapixel che, rispetto all’ultra-grandangolare da 12 megapixel presente sul predecessore, guadagna in termini di angolo di visione (120° contro 114°).

In generale, questo comparto fotografico punta a configurarsi come il migliore presente su uno smartphone all’interno della fascia entro i 500 euro: questo è reso possibile anche dalle potenzialità del SoC (di cui parleremo poco più avanti) che consente di utilizzare funzionalità di scatto/registrazione video (che arrivano fino al 4K a 60 fps) come la Super Res Zoom (fino all’8x) e, per la prima volta su uno smartphone della serie Pixel “A”, la funzionalità di esposizione prolungata.

La Google Fotocamera, poi, include la tecnologia Real Tone (fa sì che la tonalità della pelle venga rappresentata con precisione) e offre la modalità Night Sight (il doppio più veloce rispetto a Pixel 6a); infine, non mancano tutti gli strumenti offerti dall’app Google Foto, come Photo Unblur (elimina sfocatura) e Magic Eraser (gomma magica).

Spostandoci all’anteriore, all’interno di un foro circolare e centrato nella parte alta del display, troviamo la nuovissima fotocamera da 13 megapixel, un sensore ultra-grandangolare (angolo di visione a 95°) che consente di catturare video in 4K e abilita lo sblocco tramite il volto.

A proposito di display, Google Pixel 7a offre un pannello OLED da 6,1 pollici con risoluzione Full HD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) come il predecessore ma, finalmente, guadagna il refresh rate a 90 Hz risultando più fluido a vista d’occhio. Sotto al display, poi, è presente un lettore ottico delle impronte digitali.

Nonostante le dimensioni del display siano le stesse del predecessore, in fin dei conti Pixel 7a risulta leggermente più corto, leggermente più spesso, un po’ più largo e più pesante rispetto a Pixel 6a. La differenza in pianta è data dalle cornici, più importanti lateralmente e più “simmetriche” rispetto al passato.

Il cuore pulsante è il Tensor G2, lo stesso dei Pixel 7

Un altro aspetto su cui Google Pixel 7a si differenzia dal predecessore è il SoC. A bordo della nuova proposta Made by Google troviamo il Google Tensor G2, piattaforma che abbiamo imparato a conoscere con i fratelli maggiori lanciati sul mercato lo scorso ottobre. Si tratta di un SoC realizzato a 5 nm e dotato di una CPU octa-core, della GPU Mali-G710 MP7 di ARM e del co-processore di sicurezza Titan M2, al quale sono affiancati 8 GB di memoria RAM (due in più del predecessore) e 128 GB di spazio di archiviazione (con memorie UFS 3.1).

Dal punto di vista della connettività, Google Pixel 7a risulta davvero molto completo, offrendo il supporto alle reti 5G (solo Sub-6 GHz dalle nostre parti), al Wi-Fi 6e (tri-band) e al Bluetooth 5.3; non mancano poi GPS, NFC e una porta USB Type-C 3.2 Gen 2 (ulteriore boost rispetto al predecessore).

Google continua a dotare i propri smartphone di una batteria in grado di garantire 24 ore di autonomia. Per Google Pixel 7a la scelta è ricaduta su un’unità da 4385 mAh con supporto alla ricarica rapida cablata a 18 W e, per la prima volta su un Pixel della serie “A”, con supporto alla ricarica wireless, seppur a 5W.

Lato software troviamo, ovviamente, l’ultima versione disponibile di Android 13 con tutte le potenzialità apprezzatissime dagli utenti e che abbiamo già imparato a conoscere sugli altri smartphone della gamma. Dal punto di vista del supporto, sembra che non vi siano novità rispetto ai “soliti” 3 anni di aggiornamenti del sistema operativo Android (quindi fino ad Android 16); per quanto concerne gli aggiornamenti mensili, Google promette un minimo cinque anni di aggiornamenti legati alle patch di sicurezza.

Scheda tecnica completa

Di seguito riportiamo la scheda tecnica completa del nuovo Google Pixel 7a.

Dimensioni: 152 x 72,9 x 9 mm

x x Peso: 193,5 grammi

Materiali: vetro (anteriore e posteriore), alluminio (frame laterale e camera bar)

(anteriore e posteriore), (frame laterale e camera bar) Certificazione: IP67

Display: OLED da 6,1” FHD+ (1080 x 2400 pixel, in 20:9) Refresh rate fino a 90 Hz Protezione Corning Gorilla Glass 3 HDR

da (1080 x 2400 pixel, in 20:9) SoC: Google Tensor G2 (5 nm) con CPU octa-core, GPU ARM Mali-G710 MP7 e co-processore di sicurezza Titan M2

(5 nm) con CPU octa-core, GPU e co-processore di sicurezza Memoria RAM: 8 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 3.1)

(UFS 3.1) Fotocamera posteriore: doppia con flash LED Sensore principale (Sony IMX787) da 1/1,73” con risoluzione 64 MP , pixel da 0,8 μm , apertura f/1.89 , Dual Pixel PDAF e OIS Sensore ultra-grandangolare da 13 MP con pixel da 1,12 μm , apertura f/2.2 , angolo di visione a 120° e Dual Pixel PDAF Registrazione video fino al 4K a 60 fps Zoom digitale 5x (Super Res Zoom fino a 8x)

con flash LED Fotocamera anteriore: sensore ultra-grandangolare da 13 MP (f/2.2) a fuoco fisso con pixel da 1,12 μm e angolo di visione a 95°

(f/2.2) a fuoco fisso con pixel da e angolo di visione a Audio: stereo (doppio speaker)

(doppio speaker) Reti mobili: Dual SIM (Nano-SIM + eSIM), 5G /4G/3G/2G

(Nano-SIM + eSIM), /4G/3G/2G Connettività: Wi-Fi 6e (802.11 ax, tri-band), Bluetooth 5.3 (A2DP, LE), GPS , NFC , USB Type-C 3.2 Gen 2

(802.11 ax, tri-band), (A2DP, LE), , , Sensori: accelerometro , giroscopio , prossimità , barometro , magnetometro , luce ambientale

, , , , , Lettore delle impronte digitali: ottico (sotto al display)

(sotto al display) Ulteriori metodi di sblocco: Face Unlock

Batteria: Li-Po da 4385 mAh con supporto alla ricarica cablata a 18 W e wireless a 5 W

da con supporto alla ricarica cablata a e wireless a Sistema operativo: Android 13

Disponibilità, prezzo e promo lancio del Google Pixel 7a

Il nuovo Google Pixel 7a è disponibile da oggi, anche in Italia, nelle quattro colorazioni Grigio antracite, Bianco Ghiaccio, Celeste e Coral (esclusiva del Google Store) e nella sola configurazione 8+128 GB che viene proposta al prezzo di 509 euro.

Acquista Google Pixel 7a su Amazon Italia

Acquista Google Pixel 7a sul Google Store

Lo smartphone è da subito in vendita anche su Amazon e, chi deciderà di acquistarlo tramite il colosso dell’e-commerce, potrà usufruire di una interessante promo lancio: acquistando Pixel 7a tra il 10 maggio e il 22 maggio 2023 sarà possibile ricevere in abbinata, pagando il solo prezzo dello smartphone, un paio delle cuffie true wireless Google Pixel Buds A-Series (valore commerciale pari a 99 euro), anche nella nuova colorazione annunciata poco fa.

Arrivano anche le cover ufficiali di Google Pixel 7a

Come ogni smartphone della serie Pixel, anche Google Pixel 7a offre delle cover ufficiali realizzate in materiale plastico con finiture in alluminio sui pulsanti e per la “G” di Google. Per tutti i materiali Google sottolinea la scelta di puntare a materiali riciclati.

Le cover sono disponibili in cinque colorazioni, di cui quattro riprendono in toto le colorazioni dello smartphone: alle colorazioni Grigio antracite, Bianco ghiaccio, Celeste e Corallo, si aggiunge la colorazione Spuma marina (chiamata “Seafoam” in inglese), una sorta di verde acqua.

Tutte le cover sono già disponibili sul Google Store e vengono proposte al prezzo di 34,99 euro, con un aumento di 5,99 euro rispetto a quelle del predecessore e di 5 euro rispetto a quelle dei fratelli maggiori.

L’arrivo sul mercato di Google Pixel 7a non coincide con il pensionamento del predecessore Google Pixel 6a che, come confermato dallo stesso colosso di Mountain View, rimarrà all’interno del catalogo prodotti. C’è una buona notizia, dopo il lancio del modello 2023, Pixel 6a ha subito un interessante calo di prezzo: è ora possibile acquistarlo al prezzo consigliato di 399 euro.

Infine, resta da capire come risponderà il mercato considerando il fatto che il fratello maggiore Google Pixel 7 costa ormai, almeno guardando allo street price, solo pochi euro in più (il prezzo di listino è pari a 649 euro). Solo il tempo riuscirà a soddisfare questa curiosità: nelle prossime settimane li metteremo a confronto e vedremo cosa ne uscirà.

